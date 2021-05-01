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Эковата Омск Инжиниринг™ ⇒ Модернизация

«Эковата Омск Инжиниринг» установила оборудование для переработки макулатуры в утеплитель «Эковата»

Линия переработки макулатурыЛиния переработки макулатуры © Фото из открытых источников

Компания «Эковата Омск Инжиниринг» установила для предприятия «Эковата ДВ» обновлённую линию переработки макулатурного сырья в утеплитель «Эковата». Производство вышло на полную мощность и уже отгружает для заказчиков свою продукцию. Для индийский компании «Inframart Realtech India Pvt Ltd» из г. Бангалор, поставлены в Катаре два 40 футовых контейнера с утеплителем для строительных работ производимых в гостиницах и на стадионе, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Также предприятие «Эковата ДВ» снабжает своей продукцией ближайшие регионы Хабаровского края, Камчатки и Сахалина.

Сборка новой линииСборка новой линии © Фото из открытых источников

Омская область, Эковата Омск Инжиниринг, переработка отходов, оборудование российского производства
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