«Эковата Омск Инжиниринг» установила оборудование для переработки макулатуры в утеплитель «Эковата»

Линия переработки макулатуры © Фото из открытых источников

Компания «Эковата Омск Инжиниринг» установила для предприятия «Эковата ДВ» обновлённую линию переработки макулатурного сырья в утеплитель «Эковата». Производство вышло на полную мощность и уже отгружает для заказчиков свою продукцию. Для индийский компании «Inframart Realtech India Pvt Ltd» из г. Бангалор, поставлены в Катаре два 40 футовых контейнера с утеплителем для строительных работ производимых в гостиницах и на стадионе, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Также предприятие «Эковата ДВ» снабжает своей продукцией ближайшие регионы Хабаровского края, Камчатки и Сахалина.

Сборка новой линии © Фото из открытых источников