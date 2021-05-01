В Монголию доставлена партия вакцины «Спутник V»
1 мая 2021 г. в Монголию доставлена новая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 767» номер JU-1021 могольской авиакомпании «Монгольские авиалинии», приземлился около 10:46 (13:46 мск) в международном аэропорту Уланбатора и доставил вакцину «Спутник V».
Подробности уточняются.
Видео прибытия вакцины twitter.com @sputnikvaccine
@sputnikvaccine © pbs.twimg.com
9 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ — ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.
Монголия стала 23-й страной мира, одобрившей применение вакцины «Спутник V».
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