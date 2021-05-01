В Бахрейн доставлена партия вакцины «Спутник V»
29 апреля 2021 г. в Королевство Бахрейн доставлена партия российской вакцины «Спутник V», сообщил твиттер вакцины. Самолет «Боинг 787-9» национальной авиакомпании Королевства Бахрейн номер A9C-FE приземлился в международном аэропорту столицы Бахрейна в 17:25 мск и доставил вакцину «Спутник V».
Подробности уточняются.
10 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
Бахрейн стал 24-й страной мира, одобрившей применение вакцины «Спутник V».
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