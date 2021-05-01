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Экспорт

В Бахрейн доставлена партия вакцины «Спутник V»

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

29 апреля 2021 г. в Королевство Бахрейн доставлена партия российской вакцины «Спутник V», сообщил твиттер вакцины. Самолет «Боинг 787-9» национальной авиакомпании Королевства Бахрейн номер A9C-FE приземлился в международном аэропорту столицы Бахрейна в 17:25 мск и доставил вакцину «Спутник V».

Подробности уточняются.

 © clck.ru

10 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Бахрейн стал 24-й страной мира, одобрившей применение вакцины «Спутник V».

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com @sputnikvaccine,
  2. twitter.com @sputnikvaccine,
  3. rdif.ru/fullNews/6431/,
  4. www.nhra.bh,
  5. sputniknews.com,
  6. www.alarabiya.net,
  7. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Бахрейн, covid-19
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