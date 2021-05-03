В Казахстан прибыла партия вакцины «Спутник V»
2 мая 2021 года в Нур-Султан доставили очередную партию российской вакцины «Спутник V», сообщает твиттер вакцины. О количестве доз не сообщается. В Казахстане вакцину «Спутник V» по лицензии производит Карагандинский фармацевтический комплекс.
В пятницу 12 февраля 2021 года, Министерство здравоохранения Республики Казахстан одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования на территории страны.
Казахстан стал 27-й страной одобрившей применение российской вакцины «Спутник V».
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