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Экспорт

В Казахстан прибыла партия вакцины «Спутник V»

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

2 мая 2021 года в Нур-Султан доставили очередную партию российской вакцины «Спутник V», сообщает твиттер вакцины. О количестве доз не сообщается. В Казахстане вакцину «Спутник V» по лицензии производит Карагандинский фармацевтический комплекс.

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

В пятницу 12 февраля 2021 года, Министерство здравоохранения Республики Казахстан одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования на территории страны.

Казахстан стал 27-й страной одобрившей применение российской вакцины «Спутник V».

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com @sputnikvaccine,
  2. twitter.com @sputnikvaccine,
  3. sdelanounas.ru/blogs/139437/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Казахстан, covid-19
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