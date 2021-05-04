В России запустили две облачных платформы для развития квантовых технологий

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ТАСС, 27 апреля. МГУ им. Ломоносова и Российский квантовый центр объявили о запуске двух облачных платформ, одна из которых поможет разработчикам в создании алгоритмов для таких систем, а вторая даст возможность бизнесу решать прикладные задачи с использованием квантового компьютера.

«Платформа МГУ позволяет запускать и тестировать различные программы, предназначенные для работы с квантовыми вычислителями.Она будет интересна, в первую очередь, студентам, научным работникам и сотрудникам научно-исследовательских подразделений компаний, которые занимаются квантовыми вычислениями, информатикой и программированием.Помимо МГУ, об открытии доступа к своей облачной платформе квантовых вычислений 27 апреля объявил и Российский квантовый центр. Платформа РКЦ будет полезна для решения исследовательских и бизнес-задач, а также анализа экономического эффекта от внедрения квантовых систем», — пишет пресс-служба.

Физической основой системы МГУ стали квантовый процессор на нейтральных атомах в оптических ловушках и линейно-оптический квантовый вычислитель, разработанные в Центре компетенций НТИ. Для написания классической части программ с помощью платформы пользователи смогут использовать язык программирования Python. Авторы также планируют представить несколько вариантов «квантовых» языков. При этом все данные пользователей платформы будут храниться на серверах, расположенных на территории страны.

Российский квантовый центр, в свою очередь, создал платформу с интерфейсом, который будет понятен пользователям без профильного образования в сфере квантовых технологий. С ее помощью представители компаний, к примеру, смогут применять ресурсы квантового компьютера для решения задач в области финансов, логистики, химической и атомной промышленностей и телекоммуникаций.

Для удобства компаний-клиентов из различных индустрий разработчики сформировали комплекс готовых приложений для финансовой оптимизации, квантовой химии, биоинформатики, логистики и пр., а также набор инструментов для сравнительного анализа алгоритмов. Число приложений и бэкендов будет увеличиваться по мере развития проекта и появления новых стратегических партнерств.

«Наша команда с самого начала решила фокусироваться на решении актуальных бизнес-задач, поскольку эта концепция позволяет наглядно оценить преимущества квантовых вычислений перед традиционными. Мы получили заявки на подключение со стороны научных учреждений и представителей бизнеса из России, Франции, Германии, Великобритании, Тайваня и Китая и сейчас начинаем предоставлять им доступ и реализовывать совместные проекты.»

Алексей Федоров

сооснователь платформы

«Квантовый компьютер позволяет решать сложные вычислительные задачи на много порядков быстрее современных электронных вычислительных машин. Эта технология, ещё недавно казавшаяся фантастикой, быстро становится реальностью: всё больше научных и инженерных коллективов показывают прототипы квантовых вычислительных устройств, которые либо уже превзошли электронные процессоры, либо преодолеют этот барьер в ближайшем будущем. Наша платформа позволяет использовать эти устройства, не вникая в чрезвычайно сложную физику, на которой они основаны.»

Александр Львовский

сооснователь платформы