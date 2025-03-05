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termometrix 05 марта 2025, 11:07 823 Информационные технологии

В 2024 году аудитория Rutube достигла 70.5 млн человек в месяц

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За год — с декабря 2023 по декабрь 2024 года — количество авторов, выпускающих собственный контент на RUTUBE, выросло на 137%. Также национальный видеохостинг продолжает развивать систему монетизации, чтобы каждый автор мог получать доход от своего контента.

В 2024 году аудитория Rutube составляет 70.5 млн человек в месяц. С 2023 года количество пользователей видеохостинга выросло на 30 млн (за последние 2 года число пользователей Rutube выросло в 4 раза).

В ноябре месячная аудитория Rutube превысила 70,5 млн человек, что на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний дневной объем активной аудитории составил 15,9 млн, что на 3,4 раза больше, чем в 2023 году. 16 декабря этот показатель достиг 19,9 млн.

В январе — ноябре 2024 года просмотры на Rutube увеличились в 5,6 раза, а максимальное количество просмотров за месяц составило более 3 млрд в ноябре. Онлайн-кинотеатр Premier также показал рост: время просмотра контента увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, а на Smart TV — на 34%. Сериал «Плевако» стал лидером по привлечению пользователей среди оригинальных проектов.

Сумма выплат авторам за год выросла в 3 раза. Также RUTUBE обучает новых авторов работе с контентом. Им помогает специально созданная «Команда R» — это коллектив профессионалов, которые помогают новым блогерам выйти на платформу.

По словам Давида Кочарова, аудитория видеосервиса сейчас активно растет, равно как и потребность в новом контенте. Для авторов RUTUBE сейчас это хорошая возможность занять свою нишу.Генеральный продюсер видеохостинга сообщил, что количество ежемесячных просмотров видео на платформе превысило 5 млрд.

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Источник: https://www.gazprom-media.com/ru/me...dva-raza-summa-vyplat-avtoram-v-tri

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статистика, информационные технологии
  • Oleg Sumarokov Oleg Sumarokov
    05.03.2519:05:55

    Чёрный фон постоянный или можно менять?

    #1297869
    • Нет аватара Лексур
      05.03.2520:28:49

      Можно менять на белый. Нажмите на значок солнца.

      #1297872
  • Нет аватара KBLINOV76
    05.03.2519:39:03

    работает отвратительно, вообще не крутит, особенно вечером! мощи у него не хватает !!!

    #1297871
  • Нет аватара Sweet
    06.03.2501:19:13

    Ну если помимо блокировки ютуба сделать вообще как в северной корее…огого как цвести и пахнуть начнет…

    #1297881
    • Нет аватара termometrix
      06.03.2506:59:01

      Согласен, что изоляция общества и страны — неправильное решение, но не стоит забывать, что YouTube, как пропагандистская площадка Запада, давно превзошел Северную Корею в области цензуры.YouTube — мощный пропагандистский канал западного империализма, западных манипуляций и лжи.Канал, который никогда не уважал права российских пользователей и российских СМИ, несмотря на огромные доходы, которые он получал благодаря русскоязычной аудитории.

      И к сожалению, Россия на шестом месте по общему количеству просмотров на этом сайте в январе 2025 г. На YouTube было более 208 миллиардов просмотров из России в январе 2025 г.

      Отредактировано: termometrix~10:25 06.03.25
      #1297889
      • Sniper_78 Sniper_78
        06.03.2511:20:03

        Ютуб для Гугла в Рунете всегда был убыточным. Один год только вроде бы в ноль выходил. Но тем не менее не уходил))) Видно другие задачи у него здесь были.

        #1297908
        • Нет аватара termometrix
          06.03.2512:30:25

          Цель ясна всем. Запад и международный сионизм не видят проблем в поддержке откровенных нацистов, террористов, фундаменталистов, всякого рода преступников, если только они не воюют против них. «Враг моего врага — мой друг».Когда нацисты направлены против русских, то, по мнению Запада, нет ничего плохого в том, чтобы поступиться моралью и «ценностями демократии», потому что, по мнению Запада, цель оправдывает средства. По этой причине большинство евреев самым циничным,сумасшедшим и неблагодарным образом защищают своего нацистского соотечественника в Киеве, по той простой причине, что украинские нацисты — кровные враги России, а не израильских евреев. Вот сколько стоит вся «мораль и боль» евреев по поводу Холокоста и нацизма.Когда жертвенное сожжение направлено против русских, то, по мнению евреев, в этом нет ничего плохого, но когда оно направлено против евреев, то тогда это «очень плохо». Отдельный вопрос, что в нацистских лагерях смерти было убито гораздо больше славян, чем евреев. И настоящий Холокост был совершен против славян — более 30 миллионов славян погибли в результате гитлеризма.Для евреев и всех российских врагов Русский мир был «псевдонаучной фикцией», но сионизм,объединение и подчинение всех евреев мира по их мнению— это не вымысел и не историческая несостоятельность части еврейской мифологии.Почему еврейская страсть к Мамону,сионистский проект, извечно ненавидит русскую цивилизацию -существуют логические и ценностные предпосылки однако это отдельная тема для разговора.

          Отредактировано: termometrix~17:39 06.03.25
          #1297917
      • Нет аватара termometrix
        06.03.2512:04:45

        В конце концов, российское оружие не используется ежедневно против Лондона, Парижа или Берлина,чтобы убивать и сеять панику среди местного населения,а происходит прямо противоположное-российские города и российские граждане находятся под постоянным террором,обстрелами и терактами с помощью западного оружия,дронов и боеприпасов, а также террористической деятельностью западных спецслужб на нашей территории.

        Россия не продвигалась на Запад, создавая сеть военных баз, а происходило как раз наоборот, западные базы и расширение Нато постоянно угрожали и угрожают нашей безопасности, постоянно перемещаясь в восточном направлении вплоть до российских границ.ЕС забыл,что без вывода российских войск в середине 90-х годов не было бы ни «единой» Германии, ни «единой» Европы.

        Европа,объединенная главным образом и единственно в своей тысячелетней русофобии и ненависти ко всему русскому.

        Отредактировано: termometrix~12:08 06.03.25
        #1297912
        • Нет аватара siberia2012
          07.03.2510:23:43

          Россия не продвигалась на Запад, создавая сеть военных баз, а происходило как раз наоборот, западные базы и расширение Нато постоянно угрожали и угрожают нашей безопасности, постоянно перемещаясь в восточном направлении вплоть до российских границ.ЕС забыл,что без вывода российских войск в середине 90-х годов не было бы ни «единой» Германии, ни «единой» Европы.

          Вот это и есть первопричина войны и кризиса. Не нужно быть такими мягкотелыми и легко поддающимися на цветные бусы.

          #1297970
    • Нет аватара termometrix
      06.03.2511:29:43

      YouTube — видеоплатформа и пропагандистский канал международного финансового капитала, международного сионизма.Мы все знаем, кому принадлежит YouTube и с какими деньгами работают его владельцы, мы все знаем, кому принадлежит Центральный банк США или ФРС, настоящие владельцы доллара, мы все знаем, кто управляет Уолл-стрит и лондонским Сити, мы все знаем, кто создал и управляет евро и Европейским центральным банком вместе с евробюрократами и ЕС. Все они никогда не хотели существования России и русского народа. В условиях широкомасштабной информационной войны против России, начавшейся после мюнхенской речи Путина в 2007 году, мы не можем допустить, чтобы информационная сила, формирующая общественное мнение, оказалась в руках русофобских глобалистов, желающих нашего уничтожения. Это абсурд.

      Если Запад действительно хочет мира и дружбы с нами, то пожалуйста, мы готовы сотрудничать со всеми.Наша цивилизация всегда готова прощать, она милосердна и великодушна, в отличие от их цивилизации, которая всегда стремится к мести и реваншизму.

      Однако они хотят прямо противоположного — глобального апокалипсиса, новых стен изоляции, дискриминации и преследования всего русского, новой гонки вооружений и милитаризации для убийства нашего народа. Как должны действовать российские политики в такой ситуации?!

      Отредактировано: termometrix~14:39 06.03.25
      #1297909
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      06.03.2513:27:12

      А ведь это нпр. западная Европа идет в этой области напрямую в сторону Северной Кореи. А Вы тут намекаете на Россию где больше разностороннего контента чем в западных «демократиях».

      #1297923
      • Нет аватара termometrix
        06.03.2513:50:16

        О какой «демократии, свободе слова, плюрализме, гуманизме и т. д.» может претендовать Евросоюз после того, как он самым тоталитарным и нацистским образом административно запретил все российские СМИ на своей территории, то есть запретил основополагающее право человека, предусмотренное уставом ООН, на то, чтобы аудитория ЕС могла увидеть и услышать альтернативную точку зрения другой стороны в конфликте?!? ЕС даже начал запрещать российские СМИ задолго до начала СВО!По какому критерию евробюрократы оценивают, кто всегда говорит правду, а кто занимается только пропагандой?!?При этом легко подсчитать, сколько негативного фона в отношении России было создано западными СМИ за последние 30 лет. В отличие от российских СМИ в отношении Европы.

        Фактически ЕС повторяет ошибки СССР в области информационной политики и информационного поля.Все это вернется бумерангом на головы евробюрократов. Выборы в Румынии и многих других странах ЕС это доказали, несмотря на мощную идеологическую обработку сознания европейских граждан. Даже люди в ЕС не настолько глупы и их не могут постоянно лгать,а скорее наконец будет отрицательное голосование против официальной линии.

        Отредактировано: termometrix~14:08 06.03.25
        #1297924
  • Нет аватара МихаилМ
    06.03.2506:07:52

    Не хватает rss, как на ютубе. Я бы давно многих блогеров через рутуб смотрел, если бы уведомления через rss работали.

    #1297886
  • Нет аватара termometrix
    06.03.2506:49:39

    Рутюб и другие наши видеохостинги надо превратить в международную площадку для аудитории стран БРИКС и глобального Юга. Чтобы доход увеличивался с каждым новым уникальным посетителем и просмотром. Нужен специальный коэффициент для оценки работы и справедливой монетизации.

    Это радует:

    Средний дневной объем активной аудитории составил 15,9 млн, что на 3,4 раза больше, чем в 2023 году. 16 декабря этот показатель достиг 19,9 млн.

    В январе — ноябре 2024 года просмотры на Rutube увеличились в 5,6 раза, а максимальное количество просмотров за месяц составило более 3 млрд в ноябре.

    Наибольшее количество пользователей YouTube находится в Индии — более 470 миллионов. Далее следуют США с 238 миллионами и Бразилия с более чем 147 миллионами пользователей.

    Именно в этом направлении нам следует двигаться в рамках партнерства БРИКС.Нам необходимо развивать общие видеоплатформы среди стран глобального Юга.

    https://www.glo...sers_by_Country

    Отредактировано: termometrix~10:43 06.03.25
    #1297888
  • Нет аватара Kaymaan
    06.03.2510:02:13

    До конкурентов ещё не доходит по качеству работы, даже ВК стабильнее и быстрее работает, не говоря уж о ютуб, хоть его работу и блокируют, но он стабильнее работает. Знакомые предприниматели в сфере рекламы и видео тоже не в восторге от работы с данным сервисом.

    Есть над чем работать, не сильные подвижки есть, но они малы.

    То что идёт увеличение просмотров, это скорее заслуга правительства РФ, которое задушило конкурентов, а не самой конторы.

    #1297901
    • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
      06.03.2516:24:35

      Ну откровенно говоря у нас ни одна площадка не идеальна. Рутуб — не очень удобный интерфейс, частые проблемы с прямыми трансляциями, медленная реакция тех. поддержки — для блогеров в частности. Сами блогеры жалуются, что Рутуб как будто сам не заинтересован становится лучше. Настолько медленная и неохотная ответная реакция от техподдержки, да и от самой администрации.

      ВК — вообще никакой поиск. Заходишь в раздел и в ручном режиме начинаешь «копать».

      Платформа — в целом замечательна(на мой взгляд не уступает старому Ютубу, в плане удобства), но есть проблемы воспроизведением. Мало известна. Но так как это бэта версия сейчас, то есть надежда что это все исправится с окончательным продуктом.

      Цзэн — вообще не пойму для чего там видео. Читать статьи удобно, смотреть и искать видео — нет.

      Ну и Ютуб — сейчас вообще неудобен стал. Заходить через ВПН, тормозит, поиск стал какой то полуслепой. Рекомендации вообще не работают. Воспроизведения в отдельной вкладке, скорей всего не работает, чем работает. Ну стал очень беден в поиске русскоязычного контента, а тот что есть, проще смотреть на Рутубе.

      Конечно это все ИМХО.

      Отредактировано: Вячеслав Шимолин~16:28 06.03.25
      #1297936
    • Нет аватара termometrix
      06.03.2516:49:38

      Я с вами согласен. Но качество не рождается сразу.

      Все требует много времени, рекомендаций и инструкций от пользователей. Улучшений со стороны владельцев. Надо быть реалистами.

      Ведь YouTube — это хорошо финансируемая и богатая транснациональная корпорация, которая имеет лучшие в мире программные и аппаратные возможности в сфере видеохостинга.Бесспорный мировой лидер.

      Отредактировано: termometrix~16:50 06.03.25
      #1297938
    • Нет аватара siberia2012
      07.03.2511:27:45

      До конкурентов ещё не доходит по качеству работы, даже ВК стабильнее и быстрее работает

      А я вот не понимаю этого нашего разнобоя и конкуренции. У нас столько видеоплатформ начали лепить, половина уже сдохла: NUUM, Дзен (как бы работает, но как бы и нафиг не нужен), Платформа и т. д. То есть на относительно небольшую аудиторию,в основном российскую, у нас распыляются средства, ресурсы, время в конце концов и т. д. Сравните это с Ютубом который окормляет аудиторию в несколько миллиардов и фактически монополист. В Китае подозреваю аналог ютуба тоже почти монополист, хотя там их вроде пару крупных. Про количество онлайн кинотеатров молчу, ощущение что у каждого канала/банка/интернет провайдера/ сотового оператора и IT компании он свой. Вроде конкуренция хорошо и типа даёт качество продукта, но блин, мы не Китай, не ЕС и не США по размеру рынка, платёжеспособности. Не приводит ли как раз эта конкуренция к остутсвию больших денег и соотвественно к проигрышу тому же ютубу? Ну не могут наши много платить видеоблогерам тем же, так как тупо не зарабатывают на рекламе даже близко в сравнении с ютубом. Нафига нам такая конкуренция? Когда уже произойдёт монополизация этого рынка? А это должно произойти со всей очевидностью, как в своё время Яндекс задавил всех агрегаторов такси. Мне лично оба хостинга как пользователю нравятся, и Рутуб и ВК. Оба удобны, оба сильно продвинулись в плане интерфейса. Но распылять и без того небольшое бабло в нашем случае не вариант.

      Отредактировано: siberia2012~12:05 07.03.25
      #1297978
      • Нет аватара termometrix
        07.03.2511:29:56

        Вроде конкуренция хорошо и типа даёт качество продукта, но блин, мы не Китай, не ЕС и не США по размеру рынка, платёжеспособности. Не приводит ли как раз эта конкуренция к остутсвию больших денег и соотвественно к проигрышу тому же ютубу?

        Согласен.

        Объемы потребительских рынков в текущих ценах по номинальному курсу валют:

        США: 18,5 трлн долл

        Евросоюз: 15 трлн долл

        Китай: 14 трлн долл

        Россия: 1,2 трлн долл; Евразийский союз: 1,45 трлн долл

        Отредактировано: termometrix~14:13 07.03.25
        #1297979
        • Нет аватара siberia2012
          07.03.2512:12:05

          Причём это наблюдается во множестве отраслей. В моей профессиональной сфере — геологоразведка — абсолютно аналогичная ситуация. В мире давно идёт монополизация и объединение в сверхкрупные компании. Софтом заведуют буквально 3-5 компаний которым пользуются все, в том числе все наши сервисные и нефтяные. Но блин у нас до сих пор не создан федеральный оператор под крылом всей нефтяной отрасли, который бы создал аналоги западного ПО для отрасли. Ну блин, это же в наших же интересах. В интересах тех же нефтяников. Но они делают вид что это не их дело, этим должны сервисники заниматься. А сервисников пару десятков и ни у кого нет на это ни средств, ни коллектива, они заняты демпингом и работой на грани рентабильности на тех же нефтяников. И так и топчемся десятилетие на месте, обходя санкции и пользуясь западным ПО. В Китае например этим занимается государственный монополист и уже достиг вполне себе успехов и может конкурировать с западом. В Норвегии тоже произошло объединение компаний. В Европе и США аналогичные процессы. Нам нужна общая платформа, с свободной возможностью дополнений, а уж какие-то фичи для неё могут разрабатывать небольшие группы специалистов и потом продавать как доппродукт за денежку, тем самым обеспечивая некую гибкость и конкуренцию.

          Отредактировано: siberia2012~12:13 07.03.25
          #1297984
      • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
        07.03.2514:15:39

        Мне лично оба хостинга как пользователю нравятся, и Рутуб и ВК

        Я за Платформу! А еще у нас есть «Мэйл», главное достоинство которого — он есть!

        #1298002
        • Нет аватара siberia2012
          07.03.2514:53:13

          Я за Платформу! А еще у нас есть «Мэйл», главное достоинство которого — он есть!

          я за то чтобы они уже наконец слились и поделили рынок. Кому-то длинные ролики, кому-то формат тиктока, кому-то ещё какой. Пока же Рутуб и ВК Видео фактически дублируют друг друга. Про Платформу мало что известно, даже мобильного приложения нет. Думаю не взлетит. Хотя если заблокировать совсем Ютуб и Платформа станет просто мостиком просмотра видео с Ютуба, с некоей фильтрацией контента, то свою аудиторию соберёт. Но думаю основные игроки ВК и Рутуб

          #1298011
  • Нет аватара treins.
    06.03.2512:50:20

    Пресс релиз газпрома, а не новость независимая, в реальности все возвращаются на ютуб несмотря на блокировку.

    Рутуб даже с блокировкой конкурировать не может, как и все госконторы

    Отредактировано: treins.~12:50 06.03.25
    #1297920
    • Нет аватара termometrix
      06.03.2513:12:10

      ТАСС подверждает.Медиаскоуп тоже.

      https://tass.ru...nomika/22555439

      Рутуб даже с блокировкой конкурировать не может, как и все госконторы

      Опять обязательные обобщения.

      Отредактировано: termometrix~13:35 06.03.25
      #1297922
      • Нет аватара treins.
        06.03.2514:24:16

        а теперь прочитайте по информации кого подтверждает Тасс.

        Отредактировано: treins.~14:27 06.03.25
        #1297927
    • Нет аватара siberia2012
      07.03.2511:33:53

      Пресс релиз газпрома, а не новость независимая, в реальности все возвращаются на ютуб несмотря на блокировку.

      Рутуб даже с блокировкой конкурировать не может, как и все госконторы

      Кто все? Вы лично всех опросили? Я например перешёл на Рутуб и ВК видео практически полностью, так как там появились все каналы которые я раньше смотрел на ютубе. То есть из просмотров, у меня ютуб занимает от силы процентов 10-20 времени. К тому же мне как пользователю рутуб и ВК удобнее, позволяют «из коробки» слушать видео с отключённым экраном, ВК позволяет скачивать аудиодорожку для последующего прослушивания в дороге, без всяких премиум подписок. На ютуб лезу в основном за иностранным контентом на английском, что нормально.

      По хорошему нам бы выкачивать или параллелить полезное обучающее видео, особенно технического характера, с ютуба на наши платформы. А всякий шлак оставлять там где он лежит усложняя к нему доступ.

      Отредактировано: siberia2012~11:35 07.03.25
      #1297980
  • Нет аватара siberia2012
    07.03.2511:50:09

    Вот кстати интересная статистика в статье по Рутубу: https://habr.co...rticles/887748/

    Провинция получается активнее смотрит Рутуб, чем столицы, столицы же продолжают упорно смотреть Ютуб.

    Удивило что есть сервер в США.

    Отредактировано: siberia2012~11:51 07.03.25
    #1297982
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