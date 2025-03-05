В 2024 году аудитория Rutube достигла 70.5 млн человек в месяц

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За год — с декабря 2023 по декабрь 2024 года — количество авторов, выпускающих собственный контент на RUTUBE, выросло на 137%. Также национальный видеохостинг продолжает развивать систему монетизации, чтобы каждый автор мог получать доход от своего контента.

В 2024 году аудитория Rutube составляет 70.5 млн человек в месяц. С 2023 года количество пользователей видеохостинга выросло на 30 млн (за последние 2 года число пользователей Rutube выросло в 4 раза).

В ноябре месячная аудитория Rutube превысила 70,5 млн человек, что на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний дневной объем активной аудитории составил 15,9 млн, что на 3,4 раза больше, чем в 2023 году. 16 декабря этот показатель достиг 19,9 млн.

В январе — ноябре 2024 года просмотры на Rutube увеличились в 5,6 раза, а максимальное количество просмотров за месяц составило более 3 млрд в ноябре. Онлайн-кинотеатр Premier также показал рост: время просмотра контента увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, а на Smart TV — на 34%. Сериал «Плевако» стал лидером по привлечению пользователей среди оригинальных проектов.

Сумма выплат авторам за год выросла в 3 раза. Также RUTUBE обучает новых авторов работе с контентом. Им помогает специально созданная «Команда R» — это коллектив профессионалов, которые помогают новым блогерам выйти на платформу.

По словам Давида Кочарова, аудитория видеосервиса сейчас активно растет, равно как и потребность в новом контенте. Для авторов RUTUBE сейчас это хорошая возможность занять свою нишу.Генеральный продюсер видеохостинга сообщил , что количество ежемесячных просмотров видео на платформе превысило 5 млрд.

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