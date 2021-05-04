В Шри-Ланку прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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4 мая 2021 г. на Шри-Ланку доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет авиакомпании «Катарские авиалинии», следовавший из Москвы через Катар, приземлился рано утром в международном аэропорту Коломбо Бандаранаике столицы Шри-Ланки и доставил 15.000 доз вакцины «Спутник V».

Официальные представители фармацевтического снабжения и регулирования Шри-Ланки и официальные представители от посольства России присутствовали в главном аэропорту Шри-Ланки для получения груза вакцин. Поставка еще нескольких партий ожидается во втором квартале. Шри-Ланка ведет переговоры о поставках 13 млн доз вакцины «Спутник V» в страну.

Видео

Видео прибытия вакцины www.youtube.com

В четверг 4 марта 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Шри-Ланка стала 43-й страной одобрившей применение российской вакцины «Спутник V».

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