Ход строительства ЦКАД
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lzZg4B1cwv4
ЦКАД [ПК № 1 (1 участок)]: участок от М-4 «Дон» до пересечения с А-107 (начало обхода г. Наро-Фоминск)
ЦКАД [ПК № 4]: участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dYCD_Le8Q2s
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dYCD_Le8Q2s
Читайте также...
- Работы на ЦКАД-4 завершены на 95%
- Ход строительства транспортного обхода Хабаровска.Готовность объекта: 34%
- Храм Сретения Господня в Жулебино планируют освятить до конца года
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!