Ход строительства ЦКАД

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lzZg4B1cwv4

ЦКАД [ПК № 1 (1 участок)]: участок от М-4 «Дон» до пересечения с А-107 (начало обхода г. Наро-Фоминск)

ЦКАД [ПК № 4]: участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dYCD_Le8Q2s

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dYCD_Le8Q2s