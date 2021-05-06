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Своими глазами

Как готовят самые популярные в России снеки?

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

PepsiCo — один из ведущих производителей соленых закусок в России и мире. С 2002 года в подмосковной Кашире работает завод «Фрито Лей Мануфактуринг», выпускающий чипсы Lay's, Cheetos и сухарики ХрусTeam.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы посетили крупнейший завод PepsiCo по производству снеков, и узнали у менеджера по качеству и пищевой безопасности Ирины Михальчевой, как изготавливают легендарные чипсы Lay's.

-Чипсы Lay’s в Россию начали поставлять в середине 90-х. Помещения нашего завода изначально использовались как дистрибьюторский центр: мы получали продукцию из-за границы и хранили ее, а затем распространяли по России. В 2002 году здесь установили маленькую производственную линию, и начался выпуск первых российских чипсов Lay’s.

Сегодня предприятие производит примерно 130 тысяч тонн готовой продукции в год, на нем работает около тысячи сотрудников. В 2010 году был введен в эксплуатацию второй завод в Азове, Ростовская область. Сейчас у нас есть еще производство в Липецкой области и строится новый завод в Новосибирске.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Вначале картофель специальных чипсовых сортов поставлялся из-за границы, в основном из Германии, Польши и Египта. Около 10 лет назад, благодаря развитию Агропрограммы, мы полностью перешли на российскую картошку. Наши предприятия разбросаны по стране, поэтому у нас много поставщиков. В основном картофель выращиваем в центральной полосе, и также используем ранний картофель из Астраханской области и Краснодарского края.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Для производства чипсов нужен картофель специальных сортов, который содержит меньше воды и больше клетчатки и крахмала. Он поступает на производство в треках, где поддерживается определенная температура — как на складе. Особенно это важно зимой: недопустимо, чтобы картофель замерз.

Прибывающие на завод фуры вместимостью до 20 тонн высыпают картофель в емкости для приемки. По конвейерной системе он поступает в бункеры-бины, где происходит первая стадия сортировки и чистка от ростков и земли. Клубень должен быть от четырёх до девяти сантиметров в диаметре, поэтому совсем мелкие клубни бракуются.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

На следующем участке картофель моют и отделяют от камней и щепок. Очистка происходит в большой ёмкости, внутри которой установлен барабан, куда с помощью форсунок попадает чистая вода. Затем овощи очищают от кожуры с помощью установки круглой формы: попадая в нее, клубни вращаются вокруг шершавых стенок, и кожура стирается.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

После картофель снова моют в специальных ваннах, чтобы избавиться от малейших частичек кожуры после чистки. Затем проходит сортировка по габаритам. Большие клубни ждёт грейдер, где их разрезают на несколько кусков с помощью круглых ножей. Особо крупный картофель после режут ещё пополам. Отсортированные клубни попадают на инспекционный стол. Сотрудники вручную режут упущенные машиной куски или выбрасывают неподходящие.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

После картофель по системе конвейеров попадает на следующий участок — слайсер, который нарезает клубни на тонкие ломтики. Допустимая толщина одного слайса — не больше 1,3 мм. В слайсере установлено пять «голов», внутри которых находятся барабаны с ножами — ломтерезки. Для приготовления гофрированных чипсов ножи меняют на волнистые. Потоком воды слайсы перемещают на этап быстрой мойки, где их снова промывают для избавления от лишнего крахмала.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Наконец, слайсы поступают на этап жарки, которая происходит в закрытой ёмкости при температуре 180 градусов. Чипсы находятся в обжарочном аппарате всего три минуты. За это время каждый ломтик погружается в раскалённую смесь растительных масел до готовности. На выходе из аппарата стоят влагомеры, которые проверяют, достаточно ли прожарился картофель. Если он окажется сырым и плохо прожаренным, система подаст сигнал оператору, и он будет вынужден утилизировать партию. Следующий этап проверки — оптическая сортировка, во время которой с помощью форсунок «отстреливаются» чипсы с дефектами. Только после этого продукт направляется на участок нанесения специй.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Чипсы поступают в большой крутящийся барабан, внутри которого распыляются приправы: травы (сушёная петрушка, лук или укроп), специи, ароматизаторы и соль. Из-за того, что ломтики масленые, приправа прилипает к каждому кусочку. Это завершающий этап производства.

После ломтики поступают на весовой дозатор, а затем — в раскрытый пакет, который выглядит как рукав. Формер заполняет пакет азотом и запаивает: так продукт может храниться долго и не портиться. Время приготовления одной партии чипсов — чуть меньше часа. После упаковки пакеты складываются в коробки и отправляются на склад, откуда поступают в магазины России и стран СНГ.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня на нашем заводе выпускают картофельные чипсы Lay’s, экструдированные кукурузные чипсы Cheetos и хлебные сухарики ХрусTeam, созданные специально для нашего рынка. Компания тщательно изучает интересы потребителей и постоянно разрабатывает новые вкусы чипсов — например, характерные для нашей страны вкусы с шашлыком, белыми грибами со сметаной и красной икрой. Мы гордимся тем, что можем не только развивать глобальные бренды, но и создавать собственные с нуля. Сухарики ХрусTeam — исключительно российский продукт, занимающий лидирующие позиции в своей категории.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие также занимается обширной благотворительной деятельностью. Завод поддерживает детский дом: закупает компьютеры, участвует в ежегодной акции."Стань Дед Морозом".

Экологические инициативы завода предполагают не только поддержание полностью безотходного производства, но и участие в субботниках на территории города, посадку аллей в парках и прочие инициативы.

На территории завода в Кашире есть собственной футбольное поле, где проводятся игры среди сотрудников. А также предприятие устраивает спортивные мероприятия — ежегодные детские олимпийские игры для детей сотрудников приуроченные к Дню защиты детей и благотворительные футбольные матчи с участием заводской футбольной команды.

Текст и фото: Бионышева Елена

чипсы Lay’s, Cheetos, сухарики ХрусTeam, PepsiCo
  • Нет аватара termometrix
    06.05.2112:58:59

    Спасибо за этот очень интересный репортаж.

    #1231687
  • artal artal
    06.05.2114:44:27

    Спасибо за очередной интересный репортаж!    

    #1231694
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    06.05.2116:09:36

    Да, всего три плюса за такой классный репортаж…

    Ничего не поделаешь — иностранная компания.

    #1231696
    • Нет аватара termometrix
      06.05.2116:49:13

      Вначале картофель специальных чипсовых сортов поставлялся из-за границы, в основном из Германии, Польши и Египта. Около 10 лет назад, благодаря развитию Агропрограммы, мы полностью перешли на российскую картошку. Наши предприятия разбросаны по стране, поэтому у нас много поставщиков. В основном картофель выращиваем в центральной полосе, и также используем ранний картофель из Астраханской области и Краснодарского края.

      #1231700
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        06.05.2120:34:12

        Да я то плюс поставил.

        Мастерство автора иногда ничего не значит. Хоть семь пядей во лбу, а если «Пепсико» — без шансов на успех.

        А если 2 строчки, но «запуск ракеты» — аншлаг гарантирован.

        Такова «селяви»    

        Отредактировано: Сергей Котенко~20:37 06.05.21
        #1231711
      • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
        06.05.2122:50:34

        Я был на одном из предприятий, которые поставляют картошку на завод Lays в Подмосковье. Да, очень строгий подход к поставщикам, малейшее отклонение — фуру с картошкойпросто не примут. И в каждую машину кладется пачка чипсов, которая делается на предприятии. 300 г, ни больше, ни меньше. По ним определяют качество продукта на заводе. Они гораздо вкуснее, чем в упаковке, кстати. В них только соль. А ещё на предприятии сказали, что заводы держат в строжайшей тайне состав того, что они добавляют в чипсы — то, что именуется специями.

        #1231721
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    06.05.2122:26:14

    Всё круто, но по сути это реклама ТНК. Причем неприкрытая такая.

    #1231719
  • Нет аватара старпом
    06.05.2123:18:46

    Аппетитный репортаж!

    Спасибо!

    #1231724
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