Как готовят самые популярные в России снеки?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

PepsiCo — один из ведущих производителей соленых закусок в России и мире. С 2002 года в подмосковной Кашире работает завод «Фрито Лей Мануфактуринг», выпускающий чипсы Lay's, Cheetos и сухарики ХрусTeam.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы посетили крупнейший завод PepsiCo по производству снеков, и узнали у менеджера по качеству и пищевой безопасности Ирины Михальчевой, как изготавливают легендарные чипсы Lay's.

-Чипсы Lay’s в Россию начали поставлять в середине 90-х. Помещения нашего завода изначально использовались как дистрибьюторский центр: мы получали продукцию из-за границы и хранили ее, а затем распространяли по России. В 2002 году здесь установили маленькую производственную линию, и начался выпуск первых российских чипсов Lay’s.

Сегодня предприятие производит примерно 130 тысяч тонн готовой продукции в год, на нем работает около тысячи сотрудников. В 2010 году был введен в эксплуатацию второй завод в Азове, Ростовская область. Сейчас у нас есть еще производство в Липецкой области и строится новый завод в Новосибирске.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Вначале картофель специальных чипсовых сортов поставлялся из-за границы, в основном из Германии, Польши и Египта. Около 10 лет назад, благодаря развитию Агропрограммы, мы полностью перешли на российскую картошку. Наши предприятия разбросаны по стране, поэтому у нас много поставщиков. В основном картофель выращиваем в центральной полосе, и также используем ранний картофель из Астраханской области и Краснодарского края.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Для производства чипсов нужен картофель специальных сортов, который содержит меньше воды и больше клетчатки и крахмала. Он поступает на производство в треках, где поддерживается определенная температура — как на складе. Особенно это важно зимой: недопустимо, чтобы картофель замерз.

Прибывающие на завод фуры вместимостью до 20 тонн высыпают картофель в емкости для приемки. По конвейерной системе он поступает в бункеры-бины, где происходит первая стадия сортировки и чистка от ростков и земли. Клубень должен быть от четырёх до девяти сантиметров в диаметре, поэтому совсем мелкие клубни бракуются.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На следующем участке картофель моют и отделяют от камней и щепок. Очистка происходит в большой ёмкости, внутри которой установлен барабан, куда с помощью форсунок попадает чистая вода. Затем овощи очищают от кожуры с помощью установки круглой формы: попадая в нее, клубни вращаются вокруг шершавых стенок, и кожура стирается.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После картофель снова моют в специальных ваннах, чтобы избавиться от малейших частичек кожуры после чистки. Затем проходит сортировка по габаритам. Большие клубни ждёт грейдер, где их разрезают на несколько кусков с помощью круглых ножей. Особо крупный картофель после режут ещё пополам. Отсортированные клубни попадают на инспекционный стол. Сотрудники вручную режут упущенные машиной куски или выбрасывают неподходящие.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После картофель по системе конвейеров попадает на следующий участок — слайсер, который нарезает клубни на тонкие ломтики. Допустимая толщина одного слайса — не больше 1,3 мм. В слайсере установлено пять «голов», внутри которых находятся барабаны с ножами — ломтерезки. Для приготовления гофрированных чипсов ножи меняют на волнистые. Потоком воды слайсы перемещают на этап быстрой мойки, где их снова промывают для избавления от лишнего крахмала.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наконец, слайсы поступают на этап жарки, которая происходит в закрытой ёмкости при температуре 180 градусов. Чипсы находятся в обжарочном аппарате всего три минуты. За это время каждый ломтик погружается в раскалённую смесь растительных масел до готовности. На выходе из аппарата стоят влагомеры, которые проверяют, достаточно ли прожарился картофель. Если он окажется сырым и плохо прожаренным, система подаст сигнал оператору, и он будет вынужден утилизировать партию. Следующий этап проверки — оптическая сортировка, во время которой с помощью форсунок «отстреливаются» чипсы с дефектами. Только после этого продукт направляется на участок нанесения специй.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Чипсы поступают в большой крутящийся барабан, внутри которого распыляются приправы: травы (сушёная петрушка, лук или укроп), специи, ароматизаторы и соль. Из-за того, что ломтики масленые, приправа прилипает к каждому кусочку. Это завершающий этап производства.

После ломтики поступают на весовой дозатор, а затем — в раскрытый пакет, который выглядит как рукав. Формер заполняет пакет азотом и запаивает: так продукт может храниться долго и не портиться. Время приготовления одной партии чипсов — чуть меньше часа. После упаковки пакеты складываются в коробки и отправляются на склад, откуда поступают в магазины России и стран СНГ.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня на нашем заводе выпускают картофельные чипсы Lay’s, экструдированные кукурузные чипсы Cheetos и хлебные сухарики ХрусTeam, созданные специально для нашего рынка. Компания тщательно изучает интересы потребителей и постоянно разрабатывает новые вкусы чипсов — например, характерные для нашей страны вкусы с шашлыком, белыми грибами со сметаной и красной икрой. Мы гордимся тем, что можем не только развивать глобальные бренды, но и создавать собственные с нуля. Сухарики ХрусTeam — исключительно российский продукт, занимающий лидирующие позиции в своей категории.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие также занимается обширной благотворительной деятельностью. Завод поддерживает детский дом: закупает компьютеры, участвует в ежегодной акции."Стань Дед Морозом".

Экологические инициативы завода предполагают не только поддержание полностью безотходного производства, но и участие в субботниках на территории города, посадку аллей в парках и прочие инициативы.

На территории завода в Кашире есть собственной футбольное поле, где проводятся игры среди сотрудников. А также предприятие устраивает спортивные мероприятия — ежегодные детские олимпийские игры для детей сотрудников приуроченные к Дню защиты детей и благотворительные футбольные матчи с участием заводской футбольной команды.

Текст и фото: Бионышева Елена