В Челябинске на заводе «Турбина» запущена новая литейная формовочная линия
30 апреля на АО «СКБ «Турбина» в Челябинске введена в эксплуатацию новая литейная формовочная линия.
«СКБ «Турбина» входит в госкорпорацию «Ростех» и относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, на заводе разрабатывают и выпускают малогабаритные газотурбинные двигатели и многофункциональные газотурбинные энергоагрегаты. Эти изделия используются для обеспечения надежного энергоснабжения различных видов техники, в том числе военной.
Новая литейная установка запущена в рамках техперевооружения производства, линия предназначена для изготовления отливок повышенной сложности из чугуна, стали и алюминиевых сплавов. Мощности нового агрегата превышают 1,5 тыс. тонн литья в год.
Ввод установки в эксплуатацию ознаменовал завершение модернизации литейного производства.
С запуском линии предприятие полностью закрыло свои потребности в литейном производстве.
На специальном конструкторском бюро «Турбина» новая установка будет делать формы для будущих деталей. Из стали, алюминия и чугуна. Ещё вчера это делали вручную. В день получалось не больше 10 штук. Агрегат же может сделать все 20. В год и вовсе выйдет 1,5 тысячи тон продукта.
«Турбина» — единственный завод в стране и ближнем зарубежье, который выпускает малогабаритные газотурбинные двигатели. С появлением новой линии бюро повысит конкурентоспособность своей продукции, и сделает более эффективным выполнение гос. оборон. заказа. Конструкторское бюро «Турбина» создает изделия высочайшей сложности для вооружения, и техники мирного назначения.
Автоматическая формовочная линия предназначена для изготовления высококачественных отливок повышенной сложности из цветных сплавов, высоколегированных чугунов и нержавеющих высоколегированных сталей в песчано-глинистые формы. Процесс формовки по ПГС менее подвержен влиянию внешних условий, обладает высокой гибкостью, производительностью и скоростью изготовления форм.
Современное производство мощностью 2000 тонн в год отличает скорость изготовления и постоянство геометрии форм, высококачественное литье максимальным размером 700×700×300мм и массой из чугуна — до 100 кг, из стали — до 150 кг, из алюминиевых сплавов — до 70 кг.
АФЛ позволяет осуществлять крупносерийное производство изделий, в том числе высокотехнологичных, при значительном снижением себестоимости за счет автоматизации большинства технологических операций.Кроме того, материалы, применяемые в технологическом цикле изготовления форм, полностью отечественного производства и не требуют специальной утилизации и приобретения дорогостоящих зарубежных компонентов, что также обеспечивает дополнительное снижение затрат на изготовление единицы продукции.
https://turbina...ao-skb-turbina/
Читайте также...
- «Уральская кузница» освоила производство крупногабаритных поковок весом более 60 т
- Запущена вторая очередь новой агломерационной фабрики ММК
- На Челябинском цинковом заводе состоялось открытие нового кислородного цеха