В Челябинске на заводе «Турбина» запущена новая литейная формовочная линия

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30 апреля на АО «СКБ «Турбина» в Челябинске введена в эксплуатацию новая литейная формовочная линия.

«СКБ «Турбина» входит в госкорпорацию «Ростех» и относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, на заводе разрабатывают и выпускают малогабаритные газотурбинные двигатели и многофункциональные газотурбинные энергоагрегаты. Эти изделия используются для обеспечения надежного энергоснабжения различных видов техники, в том числе военной.

Новая литейная установка запущена в рамках техперевооружения производства, линия предназначена для изготовления отливок повышенной сложности из чугуна, стали и алюминиевых сплавов. Мощности нового агрегата превышают 1,5 тыс. тонн литья в год.

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Ввод установки в эксплуатацию ознаменовал завершение модернизации литейного производства.

С запуском линии предприятие полностью закрыло свои потребности в литейном производстве.

На специальном конструкторском бюро «Турбина» новая установка будет делать формы для будущих деталей. Из стали, алюминия и чугуна. Ещё вчера это делали вручную. В день получалось не больше 10 штук. Агрегат же может сделать все 20. В год и вовсе выйдет 1,5 тысячи тон продукта.

«Турбина» — единственный завод в стране и ближнем зарубежье, который выпускает малогабаритные газотурбинные двигатели. С появлением новой линии бюро повысит конкурентоспособность своей продукции, и сделает более эффективным выполнение гос. оборон. заказа. Конструкторское бюро «Турбина» создает изделия высочайшей сложности для вооружения, и техники мирного назначения.

Автоматическая формовочная линия предназначена для изготовления высококачественных отливок повышенной сложности из цветных сплавов, высоколегированных чугунов и нержавеющих высоколегированных сталей в песчано-глинистые формы. Процесс формовки по ПГС менее подвержен влиянию внешних условий, обладает высокой гибкостью, производительностью и скоростью изготовления форм.

Современное производство мощностью 2000 тонн в год отличает скорость изготовления и постоянство геометрии форм, высококачественное литье максимальным размером 700×700×300мм и массой из чугуна — до 100 кг, из стали — до 150 кг, из алюминиевых сплавов — до 70 кг.

АФЛ позволяет осуществлять крупносерийное производство изделий, в том числе высокотехнологичных, при значительном снижением себестоимости за счет автоматизации большинства технологических операций.Кроме того, материалы, применяемые в технологическом цикле изготовления форм, полностью отечественного производства и не требуют специальной утилизации и приобретения дорогостоящих зарубежных компонентов, что также обеспечивает дополнительное снижение затрат на изготовление единицы продукции.

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