Новая атомная подводная лодка «Казань» принята в состав Северного флота ВМФ России
Крейсер построен корабелами Северного машиностроительного предприятия, создавшими первую в нашей стране атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», крупнейшие в мире атомные подводные лодки «Акула» и более 200 боевых надводных кораблей и подводных лодок".
При создании подлодки были применены новейшие технические решения, системы АПЛ прошли глубокую модернизацию, а сама она получила мощное вооружение.
Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») приказом Главкома ВМФ принят в состав Военно-Морского Флота в Северодвинске. Торжественная церемония состоялась под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.
На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский Военно-Морского Флаг, который Главком ВМФ вручил командиру АПК «Казань» капитану 1 ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке.
«Сегодня мы поднимаем Военно-морской флаг на новейшем атомном подводном крейсере „Казань“, который является головным в серии кораблей нового поколения. Проект АПК „Казань“ разработан проектно-конструкторским бюро „Малахит“ и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки „Казань“ будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», — сказал Евменов, выступая перед участниками церемонии.
«Благодарю всех, кто внес свой труд, умение, талант и душу в создание этого корабля, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов», — добавил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии.
Ранее, пятого мая, в преддверии церемонии приема в состав АПК «Казань», Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань». Приказ Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова о зачислении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота зачитан на церемонии сегодня, 7 мая.
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