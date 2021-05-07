Новая атомная подводная лодка «Казань» принята в состав Северного флота ВМФ России

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Крей­сер по­стро­ен ко­ра­бе­ла­ми Се­вер­но­го ма­ши­но­стро­и­тель­но­го пред­при­я­тия, со­здав­ши­ми первую в нашей стране атом­ную под­вод­ную лодку «Ле­нин­ский ком­со­мол», круп­ней­шие в мире атом­ные под­вод­ные лодки «Акула» и более 200 бо­е­вых над­вод­ных ко­раб­лей и под­вод­ных лодок".

При создании подлодки были применены новейшие технические решения, системы АПЛ прошли глубокую модернизацию, а сама она получила мощное вооружение.

Атом­ный под­вод­ный ра­кет­ный крей­сер «Ка­зань» (про­ек­та «Ясень-М») при­ка­зом Глав­ко­ма ВМФ при­нят в со­став Во­ен­но-Мор­ско­го Флота в Се­ве­ро­двин­ске. Тор­же­ствен­ная це­ре­мо­ния со­сто­я­лась под ру­ко­вод­ством Глав­ко­ма ВМФ Рос­сии Ад­ми­ра­ла Ни­ко­лая Евме­но­ва.

На флаг­што­ке под­вод­ной лодки под­нят Ан­дре­ев­ский Во­ен­но-Мор­ско­го Флаг, ко­то­рый Глав­ком ВМФ вру­чил ко­ман­ди­ру АПК «Ка­зань» ка­пи­та­ну 1 ранга Алек­сан­дру Бе­ке­то­ву в тор­же­ствен­ной об­ста­нов­ке.

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«Се­год­ня мы под­ни­ма­ем Во­ен­но-мор­ской флаг на но­вей­шем атом­ном под­вод­ном крей­се­ре „Ка­зань“, ко­то­рый яв­ля­ет­ся го­лов­ным в серии ко­раб­лей но­во­го по­ко­ле­ния. Про­ект АПК „Ка­зань“ раз­ра­бо­тан про­ект­но-кон­струк­тор­ским бюро „Ма­ла­хит“ и об­ла­да­ет эф­фек­тив­ным удар­ным и ра­дио­элек­трон­ным во­ору­же­ни­ем, ко­то­рое поз­во­ля­ет вы­пол­нять за­да­чи во всех рай­о­нах Ми­ро­во­го оке­а­на. Вы­ра­жаю уве­рен­ность в том, что эки­паж атом­ной под­вод­ной лодки „Ка­зань“ будет с до­сто­ин­ством и вы­со­ким ка­че­ством укреп­лять обо­ро­но­спо­соб­ность Рос­сии», — ска­зал Евме­нов, вы­сту­пая перед участ­ни­ка­ми це­ре­мо­нии.

«Бла­го­да­рю всех, кто внес свой труд, уме­ние, та­лант и душу в со­зда­ние этого ко­раб­ля, желаю Вам креп­ко­го здо­ро­вья, даль­ней­ших успе­хов», — до­ба­вил Глав­ком ВМФ Рос­сии Ад­ми­рал Ни­ко­лай Евме­нов на це­ре­мо­нии.

Ранее, пя­то­го мая, в пред­две­рии це­ре­мо­нии при­е­ма в со­став АПК «Ка­зань», Глав­но­ко­ман­ду­ю­щий Во­ен­но-Мор­ским Фло­том Рос­сии Ад­ми­рал Ни­ко­лай Евме­нов утвер­дил при­ем­ный акт, сви­де­тель­ству­ю­щий об успеш­ном за­вер­ше­нии ис­пы­та­ний атом­ной под­вод­ной лодки «Ка­зань». При­каз Глав­ко­ма ВМФ Ад­ми­ра­ла Ни­ко­лая Евме­но­ва о за­чис­ле­нии под­вод­ной лодки в со­став Во­ен­но-Мор­ско­го Флота за­чи­тан на це­ре­мо­нии се­год­ня, 7 мая.

https://rg.ru/2...vmf-rossii.html