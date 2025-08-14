Морской транспорт вооружения «Академик Макеев» выведен из эллинга
14 августа в Центре судоремонта «Звёздочка» ОСК состоялась торжественная церемония вывода из эллинга морского транспорта вооружения (МТВ) усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев». Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе корпорации.
Отмечается, что судно усиленного ледового класса проекта 20181 разработано конструкторским бюро ОСК «Алмаз» по заказу министерства обороны и предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений. Конструкторами ОСК проделана работа по глубокой модернизации базового проекта, с применением судовых систем и механизмов российского производства.
После спуска на воду на судне продолжатся достроечные работы — отделка внутренних помещений, завершение монтажных, электромонтажных и окрасочных работ, проведение швартовных испытаний. По завершению достройки и последующего цикла испытаний судно будет передано ВМФ России.
МТВ назван в честь дважды Героя Социалистического труда Виктора Петровича Макеева — выдающегося отечественного учёного и инженера, руководителя конструкторского бюро машиностроения (сейчас — АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»), генерального конструктора баллистических боевых ракетных комплексов подводного базирования.
МТВ «Академик Макеев» является развитием линейки проекта 20180. На основе базового проекта конструкторы ОСК разработали целый комплекс судов специального назначения с различными функциональными особенностями: спасательное буксирное судно «Звёздочка», морской транспорт вооружений «Академик Ковалев» и океанографическое исследовательское судно «Академик Александров».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Севмаш: модернизация металлургического производства
На АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) завершена мод...водства Севмаша для строительства атомных подводных лодок нового поколения.
-
«Звёздочка»: комплект ВРК для ледокола проекта 21900М2
Центр судоремонта «Звёздочка» изготовит комплект винто-рулевых ...е колонки установят на судно в рамках программы импортозамещения.
-
«Звёздочка» завершила модернизацию баллонного участка
В Центре судоремонта «Звёздочка» /входит в Объединённ...ных мощностей «Звёздочки» к ремонту АПЛ IV поколения.
Поделись позитивом в своих соцсетях