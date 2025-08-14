Морской транспорт вооружения «Академик Макеев» выведен из эллинга

© sudostroenie.info

14 августа в Центре судоремонта «Звёздочка» ОСК состоялась торжественная церемония вывода из эллинга морского транспорта вооружения (МТВ) усиленного ледового класса проекта 20181 «Академик Макеев». Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что судно усиленного ледового класса проекта 20181 разработано конструкторским бюро ОСК «Алмаз» по заказу министерства обороны и предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений. Конструкторами ОСК проделана работа по глубокой модернизации базового проекта, с применением судовых систем и механизмов российского производства.

После спуска на воду на судне продолжатся достроечные работы — отделка внутренних помещений, завершение монтажных, электромонтажных и окрасочных работ, проведение швартовных испытаний. По завершению достройки и последующего цикла испытаний судно будет передано ВМФ России.

МТВ назван в честь дважды Героя Социалистического труда Виктора Петровича Макеева — выдающегося отечественного учёного и инженера, руководителя конструкторского бюро машиностроения (сейчас — АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»), генерального конструктора баллистических боевых ракетных комплексов подводного базирования.

МТВ «Академик Макеев» является развитием линейки проекта 20180. На основе базового проекта конструкторы ОСК разработали целый комплекс судов специального назначения с различными функциональными особенностями: спасательное буксирное судно «Звёздочка», морской транспорт вооружений «Академик Ковалев» и океанографическое исследовательское судно «Академик Александров».

