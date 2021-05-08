На верфи компании «Новатэк» развернуто строительство первого отечественного плавучего завода СПГ

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В конце апреля начата установка первого модуля на основание гравитационного типа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (Мурманская область). В первых двух блок-модулях российского производства размещены панели управления технологическими системами сжижения газа, отгрузки СПГ и газового конденсата.