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Судостроение и судоходство

На верфи компании «Новатэк» развернуто строительство первого отечественного плавучего завода СПГ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v2QImtyL1sM

В конце апреля начата установка первого модуля на основание гравитационного типа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (Мурманская область). В первых двух блок-модулях российского производства размещены панели управления технологическими системами сжижения газа, отгрузки СПГ и газового конденсата.
Источник: https://youtu.be/v2QImtyL1sM

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Мурманская область, Новатэк, СПГ, ЦСКМС, плавзавод, импортозамещение
  • Нет аватара Andy6012
    08.05.2110:36:28

    Ну строительство завода развернуто довольно давно. Плавающее железобетонное основание уже готово. На фото непонятно- что там с батопортом? Вроде он есть, но почемуто гравием изнутри присыпан.

    ЗЫ. Там и в соседнем сухом доке вовсю другое основание льют.

    Отредактировано: Andy6012~10:37 08.05.21
    #1231789
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