Итоги модернизации инфраструктуры метро Москвы в 2020 году

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За последние годы сеть Московского метро выросла почти вдвое. Московский метрополитен — это целая сложная система со своей инфраструктурой: сотни километров рельсов, электрических кабелей и вентиляции. Даже в пандемию, когда многие проекты пришлось отложить на потом, модернизация метро продолжалась.

В 2020 году:

обновили 310 км кабельных линий — почти в 2 раза больше, чем в 2019 году заменили 30 тыс. шпал и 117 тыс. креплений — это самый высокий результат за последние 6 лет отремонтировали 111 эскалаторов и обновили 86 км рельсового полотна на 6 станциях привели в порядок переходы или установили навесы, которые защищают пассажиров от ветра и дождя воздух в метро становится заметно чище. В прошлом году обновили 12 шахт вентиляции. Это отдельная программа, по которой удалось повысить воздухообмен в тоннелях и на станциях почти на треть.

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