В Санкт-Петербурге запустили новую автоматическую подстанцию 110 кВ «Конная»

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Энергообъект, построенный в Приморском районе города, обеспечит качественное и надежное электроснабжение более 70 тысяч потребителей (жилье, соцсфера), создаст условия для расширения автопроизводства Hyundai, покроет перспективные потребности в мощности. Инвестиции «Россети Ленэнерго» в проект составили 1,4 млрд рублей.

Подстанция мощностью 126 МВА оснащена современным коммутационным и силовым оборудованием, включая два трансформатора мощностью 63 МВА каждый. Распределительные устройства 110 кВ и 10 кВ размещены в закрытых помещениях. Это позволяет снизить уровень шума и пожароопасности, обеспечить высокий уровень защиты от негативных климатических воздействий, минимизировать влияние на окружающую среду.

На объекте внедрены автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, обеспечена 100% удаленная наблюдаемость. Кроме того, на подстанции реализованы элементы адаптивного управления с учетом внутренних процессов и режимов прилегающей сети.

98% всего оборудования, использованного при строительстве, произведено в России.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

Для связи с магистральной подстанцией 330 кВ «Северная» компании «Россети ФСК ЕЭС» построены две кабельные ЛЭП с волоконно-оптическими линиями связи общей протяженностью свыше 7 км.

«Развитая инфраструктура — это базовое условие для создания комфортной жизни и экономического роста. В ближайшее время в Санкт-Петербурге завершится комплексный проект развития сети 35-110 кВ в Петроградском районе города, а в Центральном — мы введем новую подстанцию 110 кВ „Графтио“. Как и сегодняшний пуск подстанции „Конная“, эти мероприятия нацелены на решение главной задачи — создание надежной и эффективной энергосистемы, которая будет способствовать реализации потенциала Северной столицы», — отметил генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

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