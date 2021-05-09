Компания «ЭТЕРНО» изготовила партию металлургического оборудования для предприятий ЕВРАЗ

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Предприятие ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ) изготовило по заказу компании ЕВРАЗ высокотехнологичную продукцию — сталеразливочные ковши и днища новой продуктовой линейки ЭТЕРНО INGENIUM.

В партию оборудования весом более 50 тонн вошли ковши для разливки стали объемом 160 и 175 тонн и дополнительные днища особой торосферической формы с толщиной стенки 34 мм. Изделия выполнены по индивидуальным требованиям клиента и предназначены для кислородно-конвертерных цехов предприятий компании ЕВРАЗ — Западно-Сибирского металлургического комбината (ЕВРАЗ ЗСМК) и Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК).

Сталеразливочные ковши и днища во время эксплуатации подвергаются воздействию высоких температур, поэтому для достижения максимально высоких эксплуатационных характеристик при изготовлении продукции ЭТЕРНО INGENIUM применялись инновационные наноструктурированные материалы для сварки деталей и упрочнения сварного шва.

Выпуск металлургического оборудования в рамках продуктовой линейки ЭТЕРНО INGENIUM является новым направлением Группы ЧТПЗ, которое основано на разработке комплексных высокотехнологичных инженерных решений по требованиям клиента с использованием нанотехнологий. В первом полугодии 2020 года в структуре отгрузок предприятия доля продукции ЭТЕРНО INGENIUM составила около 4 000 тонн, что в четыре раза больше аналогичного периода 2019 года.

В портфеле Группы ЧТПЗ свыше десяти реализованных инженерных решений ЭТЕРНО INGENIUM для металлургической и атомной отраслей. Продукция использовалась для модернизации кислородно-конвертерного цеха ЧМК (входит в Группу Мечел), технического перевооружения Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК), а также при строительстве атомных станций «Аккую», Курской АЭС и других объектов.