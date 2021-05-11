Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника и электротехника

Компания «Амбилайф» выпускает аппараты фотокаталитической очистки воздуха

 © elemed.by

Компания «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» (г.Липецк) выпускает аппараты фотокаталитической очистки воздуха «Амбилайф». Принцип действия основан на эффекте фотокализа, который эффективно разрушает вирусы, бактерии и споры грибков, а также очищает воздух от различных летучих примесей органического и неорганического происхождения на молекулярном уровне.

Очистители воздуха «Амбилайф» применяют ультрафиолетовые лампы и ультрафиолетовые светодиоды в качестве источника излучения. Очистители воздуха имеют автоматическое управление, выбор программ очистки и предназначены для работы в жилых и нежилых помещениях: в том числе в медицинских помещениях, помещениях торговли, общественного питания, административных и других.

 © elemed.by

«Амбилайф» — собственная марка компании «НМФ «Амбилайф» производящей специализированное оборудование. В 2010 году «НМФ «Амбилайф»» получила в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития регистрационное удостоверение и лицензию на осуществление деятельности по производству медицинской техники, в Федеральном агенстве по техническому регулированию и метрологии сертификат соответствия, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патент на полезную модель и свидетельство на товарный знак «Амбилайф».

Бактерицидное и противовирусное действие фотокатализа

Основной принцип работы фотокаталитического оборудования Амбилайф — фотокаталитическая очистка. Загрязнения попадающие в аппарат нейтрализуются фотокаталитическим способом путем разложения на безвредные молекулы.

Суть метода состоит в том, что воздух проходит через слой фотокатализаторов (диоксид титана — TiO2). Под действием ультрафиолетового излучения диапазона УФ-А примеси, содержащиеся в воздухе, окисляются. В результате, фильтр выступает как реактор «холодного горения», в котором вредные вещества не накапливаются, а разрушаются до безвредной органики, воды и СО2.

 © i.siteapi.org

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—100 нм.

В рециркуляторах Амбилайф для фотокатализа применяется ультрафиолет диапазона УФ-А с длиной волны 320-400 нм.

Оборудование имеет 2 ступени очистки:

 © clck.ru

  • Первая ступень — это фильтрация с помощью пылевого фильтра крупных частиц содержащихся в воздухе (пыль, пыльца, растительные и искуственные волокна, волосы животных) HEPA F5-Н11 (для разных моделей).
  • Вторая ступень — инактивация с помощью фотокаталитической обработки: вирусы, бактерии, споры грибков, газофазные загрязнения включая смог, автовыхлопы, резкие или концентрированные запахи. Происходит их разложение до простейших молекул воды Н2О и углекислого газа СО2.

Области применения рециркулятора:

  • Торговые центры и магазины
  • Медицинские учреждения;
  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Ветклиники и зоомагазины
  • Помещения сферы общественного питания
  • Салоны красоты и парихмахерские
  • Квартиры и загородные дома
  • Административные и офисные пространства
  • Общественный транспорт

Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © cr.ru

 © i.pinimg.com

 © clck.ru

 © clck.ru

Модели «Амбилайф»

Рециркуляторы Амбилайф могут круглосуточно и круглогодично работать в присутствие людей, обеспечивая снижение уровня загрязненности вирусами, бактериями и спорами грибков. При этом в течение всего времени работы эффективность обеззараживания не снижается.

Обеззараживатели и очистители (светодиодные)

  1. Амбилайф А55
  2. Амбилайф А70
  3. Амбилайф А90
  4. Амбилайф А100
  5. Амбилайф B100
  6. Амбилайф B150
  7. Амбилайф B250
  8. Амбилайф B300

 © suncore-med.ru

Технические характеристики Амбилайф Т100

 © elemed.by

Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая «Амбилайф» Т150 применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха в помещениях медицинских и иных учреждений. Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени.

Применяются в помещениях I-V категории. Рекомендуемая площадь помещения 33 м².

Производительность, м3/час

100

Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку)

Не менее 99,9%

Потребляемая мощность, Вт

36

Напряжение питающей сети, В

230+10%

Частота тока питающей сети, Гц

50

Воздушный фильтр, класс очистки

H11

Количество вентиляторов, шт

1

Кассета фотокаталитическая светодиодная, шт.

1

Диапазон излучения УФ светодиодов, нм

380-390

Срок службы кассеты фотокаталитической светодиодной

5 лет (43800 часов)

Носитель катализатора фотоокисления

стабильное полиэфирное нетканое волокно

Уровень шума, dB(A)

36

Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм

465×318×948

Масса, кг

7,8

Четырехколесная ( 2 с ограничителем) передвижная опора из гнутых труб, шт.

1

Режим работы

Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим

Технические характеристики Амбилайф Т150

Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая «Амбилайф» Т150 применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха в помещениях медицинских и иных учреждений. Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени.

Применяются в помещениях I-V категории. Рекомендуемая площадь помещения 50 м².

 © elemed.by

Производительность, м3/час

150

Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку)

Не менее 99,9%

Потребляемая мощность, Вт

39

Напряжение питающей сети, В

230+10%

Частота тока питающей сети, Гц

50

Воздушный фильтр, класс очистки

H11

Количество вентиляторов, шт

1

Кассета фотокаталитическая светодиодная, шт.

1

Диапазон излучения УФ светодиодов, нм

380-390

Срок службы кассеты фотокаталитической светодиодной

5 лет (43800 часов)

Носитель катализатора фотоокисления

многослойная алюминевая сетка

Уровень шума, dB(A)

38

Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм

465×318×948

Масса, кг

8б1

Четырехколесная ( 2 с ограничителем) передвижная опора из гнутых труб, шт.

1

Режим работы

Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим

Видео

  1. Видео «Амбилайф. Дом, где дышится легко» www.youtube.com
  2. Видео «Ролик Амбилайф» www.youtube.com

О компании

«Научно-медицинская фирма «Амбилайф» образована в 2010 г. и является производителем и разработчиком новейшего поколения медицинской техники, предназначенной для обеззараживания воздуха от опасных инфекций и его очистки от летучих примесей органического и неорганического происхождения на молекулярном уровне.

Выпускаемые модификации фотокаталитической установки для обеззараживания и очистки воздуха торговой марки «Амбилайф» сконструированы на основе технологии фотокаталитического окисления органических и неорганических соединений в воздухе, разработанной ФИЦ «Институтом Катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (Институт катализа СО РАН).

Производство находится в Липецкой области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • электротехнический участок,
  • покрасочная линия,
  • сборочный цех,
  • испытательный участок,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. ambilife.ru,
  2. ambilife.ru,
  3. ambilife.ru Технологии,
  4. elemed.by,
  5. mediwhite.ru,
  6. fabricators.ru,
  7. productcenter.ru

Липецкая область, Амбилайф, рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,