Компания «Амбилайф» выпускает аппараты фотокаталитической очистки воздуха

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Компания «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» (г.Липецк) выпускает аппараты фотокаталитической очистки воздуха «Амбилайф». Принцип действия основан на эффекте фотокализа, который эффективно разрушает вирусы, бактерии и споры грибков, а также очищает воздух от различных летучих примесей органического и неорганического происхождения на молекулярном уровне.

Очистители воздуха «Амбилайф» применяют ультрафиолетовые лампы и ультрафиолетовые светодиоды в качестве источника излучения. Очистители воздуха имеют автоматическое управление, выбор программ очистки и предназначены для работы в жилых и нежилых помещениях: в том числе в медицинских помещениях, помещениях торговли, общественного питания, административных и других.

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«Амбилайф» — собственная марка компании «НМФ «Амбилайф» производящей специализированное оборудование. В 2010 году «НМФ «Амбилайф»» получила в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития регистрационное удостоверение и лицензию на осуществление деятельности по производству медицинской техники, в Федеральном агенстве по техническому регулированию и метрологии сертификат соответствия, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патент на полезную модель и свидетельство на товарный знак «Амбилайф».

Бактерицидное и противовирусное действие фотокатализа

Основной принцип работы фотокаталитического оборудования Амбилайф — фотокаталитическая очистка. Загрязнения попадающие в аппарат нейтрализуются фотокаталитическим способом путем разложения на безвредные молекулы.

Суть метода состоит в том, что воздух проходит через слой фотокатализаторов (диоксид титана — TiO2). Под действием ультрафиолетового излучения диапазона УФ-А примеси, содержащиеся в воздухе, окисляются. В результате, фильтр выступает как реактор «холодного горения», в котором вредные вещества не накапливаются, а разрушаются до безвредной органики, воды и СО2.

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Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—100 нм.

В рециркуляторах Амбилайф для фотокатализа применяется ультрафиолет диапазона УФ-А с длиной волны 320-400 нм.

Оборудование имеет 2 ступени очистки:

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Первая ступень — это фильтрация с помощью пылевого фильтра крупных частиц содержащихся в воздухе (пыль, пыльца, растительные и искуственные волокна, волосы животных) HEPA F5-Н11 (для разных моделей).

Вторая ступень — инактивация с помощью фотокаталитической обработки: вирусы, бактерии, споры грибков, газофазные загрязнения включая смог, автовыхлопы, резкие или концентрированные запахи. Происходит их разложение до простейших молекул воды Н 2 О и углекислого газа СО 2 .

Области применения рециркулятора:

Торговые центры и магазины

Медицинские учреждения;

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Ветклиники и зоомагазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Административные и офисные пространства

Общественный транспорт

Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор

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Модели «Амбилайф»

Рециркуляторы Амбилайф могут круглосуточно и круглогодично работать в присутствие людей, обеспечивая снижение уровня загрязненности вирусами, бактериями и спорами грибков. При этом в течение всего времени работы эффективность обеззараживания не снижается.

Обеззараживатели и очистители (светодиодные)

Амбилайф А55 Амбилайф А70 Амбилайф А90 Амбилайф А100 Амбилайф B100 Амбилайф B150 Амбилайф B250 Амбилайф B300

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Технические характеристики Амбилайф Т100

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Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая «Амбилайф» Т150 применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха в помещениях медицинских и иных учреждений. Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени.

Применяются в помещениях I-V категории. Рекомендуемая площадь помещения 33 м².

Производительность, м3/час 100 Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку) Не менее 99,9% Потребляемая мощность, Вт 36 Напряжение питающей сети, В 230+10% Частота тока питающей сети, Гц 50 Воздушный фильтр, класс очистки H11 Количество вентиляторов, шт 1 Кассета фотокаталитическая светодиодная, шт. 1 Диапазон излучения УФ светодиодов, нм 380-390 Срок службы кассеты фотокаталитической светодиодной 5 лет (43800 часов) Носитель катализатора фотоокисления стабильное полиэфирное нетканое волокно Уровень шума, dB(A) 36 Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм 465×318×948 Масса, кг 7,8 Четырехколесная ( 2 с ограничителем) передвижная опора из гнутых труб, шт. 1 Режим работы Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим

Технические характеристики Амбилайф Т150

Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая «Амбилайф» Т150 применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха в помещениях медицинских и иных учреждений. Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени.

Применяются в помещениях I-V категории. Рекомендуемая площадь помещения 50 м².

© elemed.by

Производительность, м3/час 150 Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку) Не менее 99,9% Потребляемая мощность, Вт 39 Напряжение питающей сети, В 230+10% Частота тока питающей сети, Гц 50 Воздушный фильтр, класс очистки H11 Количество вентиляторов, шт 1 Кассета фотокаталитическая светодиодная, шт. 1 Диапазон излучения УФ светодиодов, нм 380-390 Срок службы кассеты фотокаталитической светодиодной 5 лет (43800 часов) Носитель катализатора фотоокисления многослойная алюминевая сетка Уровень шума, dB(A) 38 Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм 465×318×948 Масса, кг 8б1 Четырехколесная ( 2 с ограничителем) передвижная опора из гнутых труб, шт. 1 Режим работы Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим

Видео

Видео «Амбилайф. Дом, где дышится легко» www.youtube.com Видео «Ролик Амбилайф» www.youtube.com

О компании

«Научно-медицинская фирма «Амбилайф» образована в 2010 г. и является производителем и разработчиком новейшего поколения медицинской техники, предназначенной для обеззараживания воздуха от опасных инфекций и его очистки от летучих примесей органического и неорганического происхождения на молекулярном уровне.

Выпускаемые модификации фотокаталитической установки для обеззараживания и очистки воздуха торговой марки «Амбилайф» сконструированы на основе технологии фотокаталитического окисления органических и неорганических соединений в воздухе, разработанной ФИЦ «Институтом Катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (Институт катализа СО РАН).

Производство находится в Липецкой области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения: