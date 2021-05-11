Компания «Амбилайф» выпускает аппараты фотокаталитической очистки воздуха
Компания «Научно-медицинская фирма «Амбилайф» (г.Липецк) выпускает аппараты фотокаталитической очистки воздуха «Амбилайф». Принцип действия основан на эффекте фотокализа, который эффективно разрушает вирусы, бактерии и споры грибков, а также очищает воздух от различных летучих примесей органического и неорганического происхождения на молекулярном уровне.
Очистители воздуха «Амбилайф» применяют ультрафиолетовые лампы и ультрафиолетовые светодиоды в качестве источника излучения. Очистители воздуха имеют автоматическое управление, выбор программ очистки и предназначены для работы в жилых и нежилых помещениях: в том числе в медицинских помещениях, помещениях торговли, общественного питания, административных и других.
«Амбилайф» — собственная марка компании «НМФ «Амбилайф» производящей специализированное оборудование. В 2010 году «НМФ «Амбилайф»» получила в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития регистрационное удостоверение и лицензию на осуществление деятельности по производству медицинской техники, в Федеральном агенстве по техническому регулированию и метрологии сертификат соответствия, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патент на полезную модель и свидетельство на товарный знак «Амбилайф».
Бактерицидное и противовирусное действие фотокатализа
Основной принцип работы фотокаталитического оборудования Амбилайф — фотокаталитическая очистка. Загрязнения попадающие в аппарат нейтрализуются фотокаталитическим способом путем разложения на безвредные молекулы.
Суть метода состоит в том, что воздух проходит через слой фотокатализаторов (диоксид титана — TiO2). Под действием ультрафиолетового излучения диапазона УФ-А примеси, содержащиеся в воздухе, окисляются. В результате, фильтр выступает как реактор «холодного горения», в котором вредные вещества не накапливаются, а разрушаются до безвредной органики, воды и СО2.
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—100 нм.
В рециркуляторах Амбилайф для фотокатализа применяется ультрафиолет диапазона УФ-А с длиной волны 320-400 нм.
Оборудование имеет 2 ступени очистки:
- Первая ступень — это фильтрация с помощью пылевого фильтра крупных частиц содержащихся в воздухе (пыль, пыльца, растительные и искуственные волокна, волосы животных) HEPA F5-Н11 (для разных моделей).
- Вторая ступень — инактивация с помощью фотокаталитической обработки: вирусы, бактерии, споры грибков, газофазные загрязнения включая смог, автовыхлопы, резкие или концентрированные запахи. Происходит их разложение до простейших молекул воды Н2О и углекислого газа СО2.
Области применения рециркулятора:
- Торговые центры и магазины
- Медицинские учреждения;
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Ветклиники и зоомагазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Административные и офисные пространства
- Общественный транспорт
Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор
Модели «Амбилайф»
Рециркуляторы Амбилайф могут круглосуточно и круглогодично работать в присутствие людей, обеспечивая снижение уровня загрязненности вирусами, бактериями и спорами грибков. При этом в течение всего времени работы эффективность обеззараживания не снижается.
Обеззараживатели и очистители (светодиодные)
- Амбилайф А55
- Амбилайф А70
- Амбилайф А90
- Амбилайф А100
- Амбилайф B100
- Амбилайф B150
- Амбилайф B250
- Амбилайф B300
Технические характеристики Амбилайф Т100
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая «Амбилайф» Т150 применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха в помещениях медицинских и иных учреждений. Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени.
Применяются в помещениях I-V категории. Рекомендуемая площадь помещения 33 м².
|
Производительность, м3/час
|
100
|
Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку)
|
Не менее 99,9%
|
Потребляемая мощность, Вт
|
36
|
Напряжение питающей сети, В
|
230+10%
|
Частота тока питающей сети, Гц
|
50
|
Воздушный фильтр, класс очистки
|
H11
|
Количество вентиляторов, шт
|
1
|
Кассета фотокаталитическая светодиодная, шт.
|
1
|
Диапазон излучения УФ светодиодов, нм
|
380-390
|
Срок службы кассеты фотокаталитической светодиодной
|
5 лет (43800 часов)
|
Носитель катализатора фотоокисления
|
стабильное полиэфирное нетканое волокно
|
Уровень шума, dB(A)
|
36
|
Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм
|
465×318×948
|
Масса, кг
|
7,8
|
Четырехколесная ( 2 с ограничителем) передвижная опора из гнутых труб, шт.
|
1
|
Режим работы
|
Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим
Технические характеристики Амбилайф Т150
Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая «Амбилайф» Т150 применяется в качестве антимикробного фильтра воздуха в помещениях медицинских и иных учреждений. Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени.
Применяются в помещениях I-V категории. Рекомендуемая площадь помещения 50 м².
|
Производительность, м3/час
|
150
|
Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку)
|
Не менее 99,9%
|
Потребляемая мощность, Вт
|
39
|
Напряжение питающей сети, В
|
230+10%
|
Частота тока питающей сети, Гц
|
50
|
Воздушный фильтр, класс очистки
|
H11
|
Количество вентиляторов, шт
|
1
|
Кассета фотокаталитическая светодиодная, шт.
|
1
|
Диапазон излучения УФ светодиодов, нм
|
380-390
|
Срок службы кассеты фотокаталитической светодиодной
|
5 лет (43800 часов)
|
Носитель катализатора фотоокисления
|
многослойная алюминевая сетка
|
Уровень шума, dB(A)
|
38
|
Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм
|
465×318×948
|
Масса, кг
|
8б1
|
Четырехколесная ( 2 с ограничителем) передвижная опора из гнутых труб, шт.
|
1
|
Режим работы
|
Не менее 8 часов, рекомендуется непрерывный режим
Видео
- Видео «Амбилайф. Дом, где дышится легко» www.youtube.com
- Видео «Ролик Амбилайф» www.youtube.com
О компании
«Научно-медицинская фирма «Амбилайф» образована в 2010 г. и является производителем и разработчиком новейшего поколения медицинской техники, предназначенной для обеззараживания воздуха от опасных инфекций и его очистки от летучих примесей органического и неорганического происхождения на молекулярном уровне.
Выпускаемые модификации фотокаталитической установки для обеззараживания и очистки воздуха торговой марки «Амбилайф» сконструированы на основе технологии фотокаталитического окисления органических и неорганических соединений в воздухе, разработанной ФИЦ «Институтом Катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (Институт катализа СО РАН).
Производство находится в Липецкой области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.
В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический участок,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
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