В Ульяновске запущено производство композитных материалов нового поколения

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В Ульяновске состоялось открытие нового производственно-лабораторного и административно-бытового корпусов Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Предприятие будет выпускать полимерные композиционные материалы нового поколения для авиационной и других отраслей промышленности.

Объём инвестиций составил более 500 млн рублей.

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На первом этапе на производстве будут работать до 30 человек. В будущем число высококвалифицированных специалистов будет увеличено в два раза.

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru