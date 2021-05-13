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Новые заводы и цеха

В Ульяновске запущено производство композитных материалов нового поколения

 © ulpressa.ru

В Ульяновске состоялось открытие нового производственно-лабораторного и административно-бытового корпусов Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Предприятие будет выпускать полимерные композиционные материалы нового поколения для авиационной и других отраслей промышленности.

Объём инвестиций составил более 500 млн рублей.

 © ulpressa.ru

На первом этапе на производстве будут работать до 30 человек. В будущем число высококвалифицированных специалистов будет увеличено в два раза.

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru
Источник: https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/...itnykh-materialov-novogo-pokoleniya

композиты, химическая промышленность, Ульяновская область
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