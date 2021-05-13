«Уралвагонзавод» поставил Минобороны первую партию модернизированных САУ «Акация»

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Министерство обороны получило первую партию прошедших модернизацию самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация». Поставка осуществлена в рамках гособоронзаказа.

Поставка САУ осуществлена «Уралтрансмашем» — единственным в России заводом, производящим и, соответственно, проводящим ремонт самоходных артиллерийских установок (завод входит в состав концерна «Уралвагонзавод госкорпораци «Ростех»).

Переданные Минобороны САУ «Акация» прошли капитальный ремонт с модернизацией. Подробности модернизации не раскрываются, заявляется, что на машинах полностью заменены все импортные комплектующие, а также установлены новые средства связи.

В пресс-службе уточнили, что все переданные военным самоходки укомплектованы ЗиП и необходимыми инструментами.

Сколько машин в переданной партии не сообщается, отмечается, что это первая передача военным прошедших капремонт с модернизацией САУ 2С3М2 «Акация».Все работы проведены в срок в рамках гособоронзаказа.

САУ 2С3М2 «Акация» — самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм. Базовый вариант САУ поступил на вооружение советской армии в 1971 году. В конце 1970-х годов САУ были модернизированы до стандарта 2С3М, а затем 2С3М1, получив новую систему управления огнем и средства связи. В 2004-2009 годах часть «Акаций» была усовершенствована до уровня 2С3М2.

Несмотря на свой возраст, САУ «Акация» по-прежнему является одной из основных артиллерийских систем российской армии. Масса модернизированной САУ составляет 27 тонн, дальность эффективного огня — от 17 до 20 км в зависимости от типа боеприпасов. Основное предназначение — уничтожение и артиллерии, танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, разрушение полевых и долговременных оборонительных сооружений.

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