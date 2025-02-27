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Bionysheva_Elena 27 февраля 2025, 11:26 3845 Модернизация

На Уралвагонзаводе реализуется масштабная программа технического перевооружения

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 © rostec.ru

На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех) с 2022 года введено в эксплуатацию около 500 единиц нового оборудования для производства спецтехники, подвижного состава и другой гражданской продукции под брендом УВЗ.

В подразделениях предприятия установлено современное сварочное, грузоподъемное, кузнечно-прессовое оборудование, универсальные станки и обрабатывающие центры. Значительная часть оборудования — это специализированные установки, разработанные по чертежам конструкторов УВЗ. Такие уникальные стенды, приспособления и оснастка позволяют оптимизировать производственные процессы.

Особое внимание уделено модернизации термического цеха, где работы проводились без остановки производства. В цехе осуществляется полный цикл обработки металла: от термообработки листов до их передачи в другие цехи для механической обработки. В рамках обновления заменены 11 термических печей, полностью изготовленных из отечественных комплектующих, включая огнеупорные материалы, горелки и системы компьютерного управления. Новые печи оснащены удобным программным обеспечением, просты в обслуживании и ремонте.

 © rostec.ru

Для обеспечения работы печей установлены две загрузочные машины, две широкопортальные газорезательные машины, а также гидравлические прессы для горячей штамповки, холодной правки и испытаний. Кроме того, в цехе появилось пять единиц подъемно-транспортного оборудования. Для их интеграции была проведена масштабная реконструкция здания, включая полную замену кровли.

Эти меры позволили значительно повысить эффективность производства и обеспечить выпуск высококачественной продукции.

— Программы техперевооружения, модернизации и реконструкции на Уралвагонзаводереализуются с привлечением средств предприятия и федерального бюджета. Этопозволяет планировать эти программы на долгосрочную перспективу и,соответственно, готовить производственные подразделения к выпуску продукции вобъемах, определяемых рынком, — отмечает главный инженер Уралвагонзавода ПавелСлободяник.

— Всё новое оборудование в нашем цехе — отечественное. Его отличает прекрасноекачество и высокий уровень исполнения. С появлением нового оборудованияповысилась производительность, улучшились условия труда рабочих. Современныекраны с мягким ходом имеют герметичные кабины, оснащенные климат-контролем икондиционером. Новые прессы обеспечивают быструю смену оснастки, регулировкупараметров во время штамповки, перехода от одной детали к другой, — говоритзаместитель начальника по подготовке производства термического цеха.

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Источник: https://rostec.ru/media/news/uralva...dit-programmu-tekhperevooruzheniya/

УВЗ, Ростех
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара 4eleng
      27.02.2514:39:49

      Крайне нерасторопно?.. Серьёзно? Герани, Ланцеты, Орлан, Куб, Залы (разные), Элероны, Молния, Иноходец + куча фпв разных модификаций. И это не считая гражданских типа БАС.

      Нет ни одной армии в мире (кроме, парадоксально, но — украинской), у которой есть такой накопленный опыт использования дронов в боевых условиях, в различных связках (артиллерия, ракетные комплексы и т. д.).

      #1297600
      • Нет аватара mikr
        27.02.2515:33:48

        Вся перечисленная Вами продукция основана на ключевых компонентах китайского производства. В этой области Китай является абсолютным монополистом. Свою продукцию он поставляет обеим сторонам конфликта. Причем делает это весьма дозировано чтобы поддерживать боевые действия в режиме бесконечной вялотекущей войны. Именно такой режим полностью соответствует интересам Китая и никоим образом не устраивает Россию. Однако Россия ничего с этим поделать не может в силу отсутствия собственного производства всей необходимой номенклатуры. Это и называется крайней степенью нерасторопности.

        Отредактировано: mikr~15:38 27.02.25
        #1297608
        • Нет аватара Su Yue
          27.02.2516:13:19

          Господи, откуда вы данную чушь берёте? Уж на что я синофил, но иногда от некоторых китаепоклонников офонареваю. В чём Китай является монополистом? Какие именно такие ценные компоненты они поставляют по неким «дозированным» квотам? Ах, вы не знаете, вам не написали в тележке, какие именно компоненты, просто «поверьте на слово»? Волшебные незаменимые китайские гайки, без которых дрон не летает? Вы осознаёте, что Россия — единственная в мире страна, которая (в отличие от Китая) способна самостоятельно производить все линейки самолётов? Включая 5 поколение. Но для дронов нам нужна «китайская гайка»? Единственное, в чём у нас дефицит пока — это микроэлектроника, но именно дефицит, для дронов 4 нанометра не нужно, плату для простого дрона в подвале напечатать можно. Потому некоторые компоненты микроэлектроники мы закупаем, но они не «монопольно» дронные, они могут и для трамвая использоваться, и для стиральных машин, прости Господи, не к ночи та ведьма будет помянута. Вы несёте рафинированную чушь в духе «чипов из стиралок».

          #1297613
          • Нет аватара mikr
            27.02.2516:42:59

            Какие именно такие ценные компоненты они поставляют по неким «дозированным» квотам?

            Извольте:

            1. Малогабаритные синхронные электродвигатели

            2. Трехфазные ШИМ-контроллеры электродвигателей.

            3. Модули полетных контроллеров

            4. Модули навигации GPS/ГЛОНАСС

            5. Видеокамеры дневного спектра

            6. Видеокамеры инфракрасного спектра.

            7. Модули барометрических высотомеров.

            8. Пульты дистанционного управления

            9. Мониторы, ноутбуки, стереоочки

            10. Антенные модули

            11. Сверхтонкий оптоволоконный кабель.

            12. Углеродные, стеклянные, базальтовые ткани/волокна, эпоксидные и полиэфирные смолы для производства элементов несущей конструкции

            13. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним

            14. Адаптеры отоволоконных линий связи

            Если что-то упустил, можете дополнить самостоятельно.

            Отредактировано: mikr~21:56 27.02.25
            #1297615
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          27.02.2518:23:14

          Сейчас главный ресурс которого не хватает на фронте это люди. Но это сознательный выбор — стараются обойти без мобилизации людей которые нужны для нормального функционирования и развития страны.

          #1297621
      • Нет аватара Лексур
        27.02.2519:13:11

        Вот зачем вы кормите тролля? «Уралвагонзавод» к беспилотникам имеет очень отдалённое отношение, то есть человек занимается оффтопом. Оффтоп надо игнорировать.

        #1297627
  • Alex Unknown Alex Unknown
    27.02.2514:37:12

    Скажите автору статьи, что пробелы совсем скоро отменят, пусть пишет слитно все слова, да и перечитывать свою писанину не нужно станет — потом тоже отменят …

    #1297598
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