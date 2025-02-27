На Уралвагонзаводе реализуется масштабная программа технического перевооружения

На Уралвагонзаводе реализуется масштабная программа технического перевооруженияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех) с 2022 года введено в эксплуатацию около 500 единиц нового оборудования для производства спецтехники, подвижного состава и другой гражданской продукции под брендом УВЗ.
В подразделениях предприятия установлено современное сварочное, грузоподъемное, кузнечно-прессовое оборудование, универсальные станки и обрабатывающие центры. Значительная часть оборудования — это специализированные установки, разработанные по чертежам конструкторов УВЗ. Такие уникальные стенды, приспособления и оснастка позволяют оптимизировать производственные процессы.
Особое внимание уделено модернизации термического цеха, где работы проводились без остановки производства. В цехе осуществляется полный цикл обработки металла: от термообработки листов до их передачи в другие цехи для механической обработки. В рамках обновления заменены 11 термических печей, полностью изготовленных из отечественных комплектующих, включая огнеупорные материалы, горелки и системы компьютерного управления. Новые печи оснащены удобным программным обеспечением, просты в обслуживании и ремонте.
Для обеспечения работы печей установлены две загрузочные машины, две широкопортальные газорезательные машины, а также гидравлические прессы для горячей штамповки, холодной правки и испытаний. Кроме того, в цехе появилось пять единиц подъемно-транспортного оборудования. Для их интеграции была проведена масштабная реконструкция здания, включая полную замену кровли.
Эти меры позволили значительно повысить эффективность производства и обеспечить выпуск высококачественной продукции.
— Программы техперевооружения, модернизации и реконструкции на Уралвагонзаводереализуются с привлечением средств предприятия и федерального бюджета. Этопозволяет планировать эти программы на долгосрочную перспективу и,соответственно, готовить производственные подразделения к выпуску продукции вобъемах, определяемых рынком, — отмечает главный инженер Уралвагонзавода ПавелСлободяник.
— Всё новое оборудование в нашем цехе — отечественное. Его отличает прекрасноекачество и высокий уровень исполнения. С появлением нового оборудованияповысилась производительность, улучшились условия труда рабочих. Современныекраны с мягким ходом имеют герметичные кабины, оснащенные климат-контролем икондиционером. Новые прессы обеспечивают быструю смену оснастки, регулировкупараметров во время штамповки, перехода от одной детали к другой, — говоритзаместитель начальника по подготовке производства термического цеха.
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