Невский ССЗ передал заказчику паром «Павел Леонов»

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Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в ОСК) передал заказчику паром проекта PV22 «Павел Леонов», построенный по заказу АО «Сахалинлизингфлот» для обеспечения транспортного сообщения между островом Сахалин и Курильскими островами.

14 мая 2021 года в Шлиссельбурге АО «Сахалинлизингфлот» и ООО «Невский ССЗ» подписали двусторонний акт приема-передачи второго грузопассажирского судна проекта PV22.

Новый концепт проекта PV22 выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил 4 таких судна) и имеет улучшенные ледопроходимость и маневренные качества. Строительство судов осуществляется в рамках программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016 — 2025 годы».

Суда проекта PV22 предназначены для перевозки 146 пассажиров, транспортировки грузов, включая рефрижераторные и опасные (объем трюма вырос до 895 куб. м), перевозки 24 контейнеров (в том числе 8 рефрижераторных) и 6 легковых автомобилей. На судне обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Головное судно «Адмирал Невельской» уже прибыло в порт приписки и с июня 2021 года начнет выполнять перевозки из порта «Корсаков». Судам предстоит работать в сложных условиях и обеспечивать бесперебойное, круглогодичное транспортное сообщение между о. Сахалин и Курильскими островами. По расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза.