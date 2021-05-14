В ТГУ открыли дизайн-центр по разработке современных систем связи 5G

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В Томском государственном университете на базе НОЦ «Инжиниринговый центр «СВЧ техники и технологии» при участии промышленного партнера АО «НПП «Радар ммс» открыли дизайн-центр «Вертикаль». Там будут заниматься разработкой доверенной аппаратуры для телекоммуникационных систем, в том числе для сетей мобильной связи поколения 5G.

Идея возникновения дизайн-центра связана с назревшей в России потребностью в разработке суверенных технологий и создании инфраструктурных платформ для их внедрения. Формирование и эффективное развитие цифровой экономики — один из национальных проектов России на ближайшую перспективу. Среди условий его успешной реализации — создание доверенных телекоммуникационных систем. Они строятся на трех основных элементах: аппаратуре связи и передачи данных, электронной компонентной базе (ЭКБ) и программном обеспечении. Гарантировать высокий уровень кибербезопасности таких систем можно только при условии отечественной разработки как самой интегрированной системы, так и всех её элементов.

— Целью создания дизайн-центра «Вертикаль» является обеспечение спроса со стороны предприятий радиоэлектронной промышленности и отрасли связи Российской Федерации на услуги по разработке и производству новых поколений телекоммуникационного оборудования, созданного на основе отечественной критической ЭКБ. Дизайн-центр «Вертикаль» призван стать одним из эффективных элементов национальной инновационной системы, способствующих решению задач обеспечения безопасности и импортонезависимости России, а также создания эффективной цифровой экономики, — отметил один из руководителей центра Валерий Кагадей.

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Центр создаётся в кооперации с промышленным партнером — НПП «Радар ммс», с которым у ТГУ налажено тесное сотрудничество в области разработки современного радиоэлектронного оборудования для рынков интернета вещей, «умного города», беспилотных транспортных систем и аппаратуры систем связи 5G. В рамках национального проекта по созданию отечественных сетей связи 5G, реализация которого поручена ГК «Ростех», дизайн-центр «Вертикаль» совместно с компанией «Радар ммс» намерен разработать и организовать серийное производство оборудования для беспроводной передачи данных, работающего на основе технологии активных фазированных антенных решеток.

На открытии центра была проведена экскурсия по центру «Вертикаль» с презентацией научно-исследовательской инфраструктуры НОЦ «Инжиниринговый центр «СВЧ техники и технологии», а также технологической платформы обособленного подразделения «НПП «Радар ммс» в Томске.