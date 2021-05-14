Началась проходка тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Московского метрополитена

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Завтра столичное метро отметит 86-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, оно продолжает расти и развиваться. За последнее десятилетие построили половину того, что было построено за предыдущие годы. Это очень важно для миллионов москвичей, которые ежедневно пользуются подземкой.

Сегодня начали строить второй тоннель между «Рассказовкой» и «Пыхтино» на Калининско-Солнцевской линии. Как только эта работа будет завершена, начнется прокладка пути от «Пыхтино» до «Внуково». Это будет первая ветка метро в России, идущая к аэропорту. Завершение стройки наметили на 2023 год.

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Строительство участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями, «Пыхтином» и «Внуковом», было начато в октябре 2019 года.

В 2021 году началась проходка двух однопутных тоннелей длиной 2,12 километра и диаметром шесть метров от «Пыхтина» до «Рассказовки»: 20 марта стартовал тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза», который ведет проходку левого тоннеля. Уже пройдено 260 метров — это 12 процентов пути.

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