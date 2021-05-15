В Вологодской области на линию вышли новые автобусы

© vologda-oblast.ru

В апреле 17 низкопольных автобусов ЛиАЗ, работающих на газомоторном топливе, прибыли в Череповец в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заявка Череповецкой городской агломерации на этот год была одобрена Минтрансом России.

9 мая автобусы вышли на городские маршруты, обслуживаемые предприятием «Автоколонна № 1456».

Кроме того, в третьем квартале 2021 года в город металлургов поступят еще 18 автобусов большого класса марки НЕФАЗ, работающих на газомоторном топливе и приспособленных для маломобильных групп населения.

В Вологодской области с 2020 года проводятся мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Так, в октябре 2020 года в рамках дорожного нацпроекта в Череповец поступили 17 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ большого класса, работающих на газомоторном топливе, которые уже осуществляют перевозки пассажиров на городских маршрутах.

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru