На Онежском ССЗ спустили на воду буксир ледового класса «Помор»

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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду азимутального буксира проекта ASD 3413 Ice Arc5 «Помор», строящегося по заказу ФГУП «Росморпорт» для Архангельского филиала.

Киль судна был заложен на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 15 мая 2020 года. Судно с усиленным корпусом, ледовыми подкреплениями и кранцами обладает хорошими буксировочными характеристиками и маневренностью и предназначено для морской буксировки судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях. Класс буксира КМ_АRC5R1AUT1 FF3WS ESCORT TUG.

Судно предназначено для эксплуатации в портах Белого и Карского моря. Ввод буксира с высоким ледовым классом позволит существенным образом обновить флот, занятый на обеспечении швартовых работ.

Азимутальный буксир проекта ASD 3413 Ice Arc5 — справка

Разработчик проекта — B.V. Damen Shipyards Gorinchem

Длина — 34,1 м

Ширина — 13 м

Осадка — не более 5,9 м

Скорость (при максимальной осадке) — 12 уз

Тяга на гаке — не менее 45 т

Класс буксира — Ice Arc5

Экипаж — не менее 8 чел.

Спецперсонал — не менее 2 чел.