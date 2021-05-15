В Калининграде для БФУ им. И. Канта открыты новые бассейн и комплекс общежитий на 700 студентов

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Комплекс из пяти общежитий для студентов Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта открылся в пятницу в Калининграде.

Новый комплекс студенческих общежитий квартирного типа начали строить в 2019 году за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы в рамках реализации Национального проекта «Образование». Пять пятиэтажных зданий вместимостью 275 квартир предназначены для 700 студентов университета. Предусмотрены комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеются пандусы. Для комфорта проживающих благоустроена территория для отдыха и прогулок, есть детская площадка. Первые студенты заселились в конце апреля. Сейчас здесь проживают 320 студентов, 85% из них — обучающиеся из других субъектов РФ и иностранных государств, уточнили в пресс-службе БФУ.

Возведение пяти корпусов общежития квартирного типа обошлось почти в 690,5 млн рублей. Строительство бассейна началось в 2016 году, стоимость проекта составила 186 млн рублей.

© duma39.ru

© duma39.ru

© duma39.ru

На соседних улицах располагаются еще три общежития, а также учебные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс БФУ. На территории кампуса университета построен также новый плавательный бассейн на шесть 25-метровых дорожек. Новый комплекс позволил создать в этой части Калининграда студенческий микрорайон, отметили в университете.

© duma39.ru

© duma39.ru

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https://klops.r...im-i-kanta-foto

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