«ПК Транспортные системы» представила новый троллейбус с динамической зарядкой

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Для модификации троллейбуса «Адмирал» «ПК Транспортные системы» совместно с ПК «Энергетические системы» разработала новое отечественное компоновочное решение в области троллейбусостроения. Троллейбус впервые снабжен литиево-ионной батареей для накопления энергии. Зарядка батареи происходит в процессе движения по проводам контактной сети — это называется «динамическая зарядка».

Уникальная тяговая батарея адаптирована под российские условия эксплуатации. За счет усовершенствования существующих на сегодняшний день технических решений, удалось значительно снизить вес системы накопления энергии, — в отличие от зарубежных аналогов на 100 кг. Это, а также компактное расположение аккумуляторного блока на крыше, позволило избежать снижения пассажировместимости.

Испытания троллейбуса с динамической зарядкой Адмирал-6281.01 начались в марте 2021 года. Для снижения потребления электроэнергии, оптимизации тягово-разгонных процессов и повышения динамики движения конструкторы ПК ТС установили модернизированную тяговую силовую электросхему. За счет интеграции современной российской системы штангоуловителя, процесс подключения и отключения от электрических линий занимает несколько секунд. А при наличии специальных участков на контактной сети — может происходить без участия водителя.

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Дистанция, которую модифицированный «Адмирал» способен преодолеть на автономном ходу, зависит от дорожных и погодных условий, а также перевозимого веса. Без включения климатических систем, что позволяет экономить значительное количество энергии, с максимальной нагрузкой во время испытаний троллейбус проехал 20 километров без подключения к контактной сети. Температура эксплуатации: от -40 до +40. Пассажировместимость: 85 человек.

Эргономичный светлый салон, стопроцентная низкопольность, дополнительная подсветка просторных накопительных площадок, три широких дверных проёма, современные мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов, а также передовые системы климат-контроля, работающие в автоматическом режиме — обеспечивают пассажиров высоким уровнем комфорта. При этом «ПК Транспортные системы» применяет только электрические системы отопления, в отличие от используемых сегодня дизельных печек.

ПК ТС — единственный производитель городского электротранспорта, который использует алюминиевые сплавы и другие негорючие материалы в обустройстве интерьера. Это повышает срок службы внутренних конструкций, а также значительно снижает пожарную нагрузку салона.

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© 5koleso.ru

© 5koleso.ru