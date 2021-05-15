В Долгопрудном Московской области начали курсировать 35 новых автобусов
В Долгопрудном начали курсировать новые автобусы. Перевозчик «Домтрансавто» обновил в муниципалитете подвижной состав на треть.
В компанию поступили автобусы малого класса. Их 35 единиц. Они усовершенствованные, данная модель оснащена мягкими креслами, кондиционером, электроподножкой для входа и выхода пассажиров.
Отметим, что новые маршрутные транспортные средства функционируют на газомоторном топливе, это позволяет снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Среди новых автобусов малого класса — Газель Сити. Он оборудован пандусами для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.
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