Опочку Псковской области украсил обновлённый парк
Прошлогоднее событие, но не было опубликовано
5 июня 2020 года в Опочке после нескольких месяцев реиновации открыли парк на Городском валу. Горожане уже прогулялись по аллеям и скверам. Говорят, вал теперь выглядит непривычно. Кто вырос в Опочке, помнят эти места другими, но признают: вал не был раньше таким благоустроенным.
Обновлённый парк даже сравнили с московским «Зарядьем» — но сказали, свой лучше. В чём-то, пожалуй, жители Опочки правы. «Зарядье» — парк инновационный, технически сложный, его назначение — обеспечить горожанам разнообразный досуг. Опочецкий парк другой — он хранит память места. Его нельзя назвать историческим: всё-таки это не экспозиция по старой крепости Опочки, это больше городской парк для прогулок и отдыха, хотя и расположен в самой древней части города.
Парк исторический, поэтому в нем много мемориальных объектов
Обелиск обороны Опочки 1517 года
В начале прошлого века в этом месте существовала и работала водяная мельница. По проекту был построен объект значительно уступающий оригиналу по размерам
Благоустройство Городского вала порадовало даже тех, кто давно уехал из Опочки. Люди пишут в соцсетях о планах приехать в родной город, чтобы прогуляться по дорожкам детства.
Жалеют только об одном: в парке есть низина, котлован, раньше там была сцена и скамейки. Думали, во время строительных работ старую сцену восстановят — но нет, ожидания не оправдались, проектом этот объект не был предусмотрен.
В парке выполнен большой объем работ по очистке и береглустройству каналов, ремонту мостиков через них. Отремонтированны, выложены камнем и заасфальтированы старые грунтовые и асфальтовые дорожки, так что всем стало удобно — и пешим, и на транспорте.
вид с вала на реку Великую © pressaparte.ru
вид с вала на парк © pressaparte.ru
Остальные пожелания горожан, кажется, выполнимые: люди хотят видеть в парке цветочные клумбы и скошенную траву. Если смотреть на зелёные насаждения, пока здесь и правда больше видна красота природы, чем рука человека. Зато много сделано, чтобы люди могли прийти сюда и порадоваться этим живописным местам.
Осенью в парке особый шарм
Позаботились о маломобильных людях: рельеф в парке неровный, холмистый, чтобы обойти все дорожки, надо пользоваться лестницей. Так вот, её оснастили подъёмником для колясок
для самых маленьких © pressaparte.ru
стоянка ночью © pressaparte.ru
вход в парк 2 © pressaparte.ru
Надо добавить что это не единственный проект благоустройства территории в Опочке. В городе есть еще один парк поменьше — Парк победы.
парк победы 01 © pressaparte.ru
парк победы 03 © pressaparte.ru
парк победы 05 © pressaparte.ru
парк победы 02 © pressaparte.ru
парк победы 04 © pressaparte.ru
Новый фонтан в парке победы
Народные мастера внесли свою лепту в украшение парка
народная скульптура © pressaparte.ru
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