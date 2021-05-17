Опочку Псковской области украсил обновлённый парк

кафе Былина © pressaparte.ru

Прошлогоднее событие, но не было опубликовано

5 июня 2020 года в Опочке после нескольких месяцев реиновации открыли парк на Городском валу. Горожане уже прогулялись по аллеям и скверам. Говорят, вал теперь выглядит непривычно. Кто вырос в Опочке, помнят эти места другими, но признают: вал не был раньше таким благоустроенным.

Обновлённый парк даже сравнили с московским «Зарядьем» — но сказали, свой лучше. В чём-то, пожалуй, жители Опочки правы. «Зарядье» — парк инновационный, технически сложный, его назначение — обеспечить горожанам разнообразный досуг. Опочецкий парк другой — он хранит память места. Его нельзя назвать историческим: всё-таки это не экспозиция по старой крепости Опочки, это больше городской парк для прогулок и отдыха, хотя и расположен в самой древней части города.

парк 01 © pressaparte.ru

парк ночью © pressaparte.ru

Парк исторический, поэтому в нем много мемориальных объектов

Городище © pressaparte.ru

1414 © pressaparte.ru

Обелиск обороны Опочки 1517 года

1517 © pressaparte.ru

мемориал ВОВ © pressaparte.ru

парк 02 © pressaparte.ru

В начале прошлого века в этом месте существовала и работала водяная мельница. По проекту был построен объект значительно уступающий оригиналу по размерам

мельница 1 © pressaparte.ru

мельница 2 © pressaparte.ru

мельница 3 © pressaparte.ru

жернова © pressaparte.ru

мельница 4 © pressaparte.ru

Благоустройство Городского вала порадовало даже тех, кто давно уехал из Опочки. Люди пишут в соцсетях о планах приехать в родной город, чтобы прогуляться по дорожкам детства.

Жалеют только об одном: в парке есть низина, котлован, раньше там была сцена и скамейки. Думали, во время строительных работ старую сцену восстановят — но нет, ожидания не оправдались, проектом этот объект не был предусмотрен.

на валу 01 © pressaparte.ru

В парке выполнен большой объем работ по очистке и береглустройству каналов, ремонту мостиков через них. Отремонтированны, выложены камнем и заасфальтированы старые грунтовые и асфальтовые дорожки, так что всем стало удобно — и пешим, и на транспорте.

на валу 02 © pressaparte.ru

на валу 03 © pressaparte.ru

каналы 01 © pressaparte.ru

каналы 02 © pressaparte.ru

каналы 03 © pressaparte.ru

вид с вала на реку Великую © pressaparte.ru

вид с вала на парк © pressaparte.ru

каналы 04 © pressaparte.ru

мостик © pressaparte.ru

мостик ночью © pressaparte.ru

Остальные пожелания горожан, кажется, выполнимые: люди хотят видеть в парке цветочные клумбы и скошенную траву. Если смотреть на зелёные насаждения, пока здесь и правда больше видна красота природы, чем рука человека. Зато много сделано, чтобы люди могли прийти сюда и порадоваться этим живописным местам.

парк 03 © pressaparte.ru

парк 04 © pressaparte.ru

Осенью в парке особый шарм

осень 01 © pressaparte.ru

Позаботились о маломобильных людях: рельеф в парке неровный, холмистый, чтобы обойти все дорожки, надо пользоваться лестницей. Так вот, её оснастили подъёмником для колясок

на вал © pressaparte.ru

на вал 2 © pressaparte.ru

с вала © pressaparte.ru

биотуалет © pressaparte.ru

для самых маленьких © pressaparte.ru

стоянка © pressaparte.ru

стоянка ночью © pressaparte.ru

вход в парк © pressaparte.ru

схема © pressaparte.ru

вход в парк 2 © pressaparte.ru

вход ночью © pressaparte.ru

Надо добавить что это не единственный проект благоустройства территории в Опочке. В городе есть еще один парк поменьше — Парк победы.

парк победы 01 © pressaparte.ru

парк победы 03 © pressaparte.ru

парк победы 05 © pressaparte.ru

парк победы 02 © pressaparte.ru

парк победы 04 © pressaparte.ru

парк победы © pressaparte.ru

Новый фонтан в парке победы

фонтан 1 © pressaparte.ru

фонтан 2 © pressaparte.ru

фонтан 3 © pressaparte.ru

Народные мастера внесли свою лепту в украшение парка

грибок © pressaparte.ru

народная скульптура © pressaparte.ru