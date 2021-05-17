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Города и сёла России

Опочку Псковской области украсил обновлённый парк

кафе Былинакафе Былина © pressaparte.ru

Прошлогоднее событие, но не было опубликовано

5 июня 2020 года в Опочке после нескольких месяцев реиновации открыли парк на Городском валу. Горожане уже прогулялись по аллеям и скверам. Говорят, вал теперь выглядит непривычно. Кто вырос в Опочке, помнят эти места другими, но признают: вал не был раньше таким благоустроенным.

Обновлённый парк даже сравнили с московским «Зарядьем» — но сказали, свой лучше. В чём-то, пожалуй, жители Опочки правы. «Зарядье» — парк инновационный, технически сложный, его назначение — обеспечить горожанам разнообразный досуг. Опочецкий парк другой — он хранит память места. Его нельзя назвать историческим: всё-таки это не экспозиция по старой крепости Опочки, это больше городской парк для прогулок и отдыха, хотя и расположен в самой древней части города.

парк 01парк 01 © pressaparte.ru

парк ночьюпарк ночью © pressaparte.ru

Парк исторический, поэтому в нем много мемориальных объектов

ГородищеГородище © pressaparte.ru

14141414 © pressaparte.ru

Обелиск обороны Опочки 1517 года

15171517 © pressaparte.ru

мемориал ВОВмемориал ВОВ © pressaparte.ru

парк 02парк 02 © pressaparte.ru

В начале прошлого века в этом месте существовала и работала водяная мельница. По проекту был построен объект значительно уступающий оригиналу по размерам

мельница 1мельница 1 © pressaparte.ru

мельница 2мельница 2 © pressaparte.ru

мельница 3мельница 3 © pressaparte.ru

жерноважернова © pressaparte.ru

мельница 4мельница 4 © pressaparte.ru

Благоустройство Городского вала порадовало даже тех, кто давно уехал из Опочки. Люди пишут в соцсетях о планах приехать в родной город, чтобы прогуляться по дорожкам детства.

Жалеют только об одном: в парке есть низина, котлован, раньше там была сцена и скамейки. Думали, во время строительных работ старую сцену восстановят — но нет, ожидания не оправдались, проектом этот объект не был предусмотрен.

на валу 01на валу 01 © pressaparte.ru

В парке выполнен большой объем работ по очистке и береглустройству каналов, ремонту мостиков через них. Отремонтированны, выложены камнем и заасфальтированы старые грунтовые и асфальтовые дорожки, так что всем стало удобно — и пешим, и на транспорте.

на валу 02на валу 02 © pressaparte.ru

на валу 03на валу 03 © pressaparte.ru

каналы 01каналы 01 © pressaparte.ru

каналы 02каналы 02 © pressaparte.ru

каналы 03каналы 03 © pressaparte.ru

вид с вала на реку Великуювид с вала на реку Великую © pressaparte.ru

вид с вала на парквид с вала на парк © pressaparte.ru

каналы 04каналы 04 © pressaparte.ru

мостикмостик © pressaparte.ru

мостик ночьюмостик ночью © pressaparte.ru

Остальные пожелания горожан, кажется, выполнимые: люди хотят видеть в парке цветочные клумбы и скошенную траву. Если смотреть на зелёные насаждения, пока здесь и правда больше видна красота природы, чем рука человека. Зато много сделано, чтобы люди могли прийти сюда и порадоваться этим живописным местам.

парк 03парк 03 © pressaparte.ru

парк 04парк 04 © pressaparte.ru

Осенью в парке особый шарм

осень 01осень 01 © pressaparte.ru

Позаботились о маломобильных людях: рельеф в парке неровный, холмистый, чтобы обойти все дорожки, надо пользоваться лестницей. Так вот, её оснастили подъёмником для колясок

на вална вал © pressaparte.ru

на вал 2на вал 2 © pressaparte.ru

с валас вала © pressaparte.ru

биотуалетбиотуалет © pressaparte.ru

для самых маленькихдля самых маленьких © pressaparte.ru

стоянкастоянка © pressaparte.ru

стоянка ночьюстоянка ночью © pressaparte.ru

вход в парквход в парк © pressaparte.ru

схемасхема © pressaparte.ru

вход в парк 2вход в парк 2 © pressaparte.ru

вход ночьювход ночью © pressaparte.ru

Надо добавить что это не единственный проект благоустройства территории в Опочке. В городе есть еще один парк поменьше — Парк победы.

парк победы 01парк победы 01 © pressaparte.ru

парк победы 03парк победы 03 © pressaparte.ru

парк победы 05парк победы 05 © pressaparte.ru

парк победы 02парк победы 02 © pressaparte.ru

парк победы 04парк победы 04 © pressaparte.ru

парк победыпарк победы © pressaparte.ru

Новый фонтан в парке победы

фонтан 1фонтан 1 © pressaparte.ru

фонтан 2фонтан 2 © pressaparte.ru

фонтан 3фонтан 3 © pressaparte.ru

Народные мастера внесли свою лепту в украшение парка

грибокгрибок © pressaparte.ru

народная скульптуранародная скульптура © pressaparte.ru
Источник: https://pressaparte.ru/news/gorod/2418/

благоустройство, Псковская область, Опочка
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