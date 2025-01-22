Псковский «Транснефтемаш» начал серийный выпуск новых горелочных устройств для котельных

Великолукский завод «Транснефтемаш» (Псковская область) в 2024 году начал производство новых отечественных горелочных устройств ТН-ГКМ мощностью от 1 до 3 МВт для работы в составе котельных.

В январе 2025 года предприятие анонсировало выпуск новой модели такого устройства мощностью 4 МВт — собран опытный образец, испытания и начало производства запланированы на первую половину года. Завод входит в состав российской нефтепроводной системы «Транснефть», обеспечивает её нужды и объектов других заказчиков.

Как сообщают представители предприятия на официальном сайте ПАО «Транснефть», разработка и запуск в серийное производство новых горелочных устройств для котельных позволила избавиться от аналогичной импортной продукции. В новых ТН-ГКМ использована технология плавного изменения мощности при сжигании нефти, дизельного топлива или природного газа, что способствует повышению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду.

Налаженное Великолукским заводом «Транснефтемаш» серийное производство горелочных устройств гарантирует теплоснабжение российских заказчиков без рисков отсутствия запасных деталей и программного обеспечения.

Добавим, что на специализированной выставке «Котлы и горелки» горелочные устройства завода «Транснефтемаш» были признаны лучшей импортозамещающей разработкой по итогам конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики». Разработке присудили первое место в номинации «За весомый вклад в реализацию программы импортозамещения». Также горелочное устройство было удостоено звания лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2024 года и отмечено дипломом «Золотая сотня».

Всего великолукский завод «Транснефтемаш» в 2024 году произвел более 17 тыс. единиц товарной продукции на сумму 4,4 млрд руб.

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