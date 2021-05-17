В Москве открыт новый центр квалификационной оценки и доп подготовки врачей

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В столице появилась современная площадка оценки профессиональных навыков медиков. Кадровый центр будет осуществлять контроль при трудоустройстве специалистов в городские медицинские организации, а также проводить аккредитацию и аттестацию врачей.

Возможности кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. Ранее первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в ГКБ имени С.П. Боткина. Оценка профессиональных навыков специалистов при трудоустройстве в медицинские организации (входной контроль) проводилась частично только для городских поликлиник.

Центр разместили в пятиэтажном здании площадью 4,3 тысячи квадратных метров по адресу: Успенский переулок, дом 8.

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На первом этаже центра располагаются две стойки информации, гардероб, кафе, аудитории для компьютерного тестирования, раздевалки. На втором этаже — пять станций для практической работы, две зоны для экспертов, конференц-зал, шесть переговорных. На третьем этаже — 14 станций для практической работы, три зоны для экспертов. Четвертый этаж занимают 12 станций для практической работы и две зоны для экспертов, а пятый — офисные помещения для сотрудников.

Аудитории для компьютерного тестирования позволяют одновременно разместить 60 человек. Также в центре есть 11 брифинг-залов для проведения инструктажа, лекций, мастер-классов, проектной работы и обсуждений.

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31 симуляционнная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача, предоставляет уникальные возможности.

Для медицинских работников нужны как теоретические знания, так и практика. И новый центр позволяет специалистам отработать даже самые редкие ситуации.

В терапевтическом блоке есть оборудование для оценки навыков клинического осмотра, функциональной диагностики, лечения пациентов с различной патологией. Так, для проверки навыков диагностики распространенных сердечно-сосудистых заболеваний применяется «Харви" — симулятор, позволяющий имитировать не только патологические шумы сердца, но и изменения пульсовой волны, смещение сердечного толчка, изменения артериального давления, характерные для различных сердечно-сосудистых патологий. Кадровый центр оснащен самой современной моделью «Харви» —с функцией 3D-визуализации патологических процессов.

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Для оценки по специальностям педиатрического блока используются манекены и роботы-симуляторы пациентов разных возрастов, которые позволяют имитировать весь спектр симптомов, характерных для детских заболеваний. Тренажеры отличаются высокой реалистичностью, возможностью автономной работы и надежностью.

Для оценки по специальностям хирургического блока установлены ультравысокотехнологичные симуляторы с функциями виртуальной реальности и обратной тактильной связи, позволяющими специалисту чувствовать органы и ткани человека, с которыми он работает.

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Симуляторы помогают отрабатывать и оценивать весь спектр хирургических навыков, включая малоинвазивные манипуляции, артроскопические, эндоскопические, лапароскопические и роботизированные операции без риска для пациентов. Помимо индивидуального обучения и оценки, возможны отработка и контроль навыков командного взаимодействия операционной бригады.

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Рентгенэндоваскулярный симулятор Angiomentor служит для воспроизведения полного спектра внутрисосудистых диагностических и лечебных процедур под контролем рентгена, включая протезирование клапанов сердца, лечение аневризм аорты, инсульта, заболеваний сердца и сосудов мозга.

Благодаря симуляторам диагностического блока проводят обучение и оценку по инструментальным методам диагностики, включая все виды ультразвуковой диагностики, эндоскопические исследования и лечебные процедуры на желудочно-кишечном тракте и бронхиальном дереве.

Большое внимание уделено акушерско-гинекологическому блоку. Роботы-симуляторы позволяют отрабатывать наиболее сложные сценарии родоразрешения, а виртуальные симуляторы малоинвазивных вмешательств — сценарии гистероскопии, лапароскопии и роботизированных операций в гинекологии.

Высокотехнологичные автономные роботы-симуляторы дают возможность проводить интенсивную терапию, воспроизводя множество различных симптомов, таких как судороги, кровотечения, остановка сердца, различные шумы в легких и другие. С роботами можно проводить любые реанимационные мероприятия. Особое место занимают сценарии помощи пациентам с COVID-19.

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Для контроля качества работы стоматологов имеются симуляторы виртуальной и дополненной реальности, позволяющие с точностью до долей миллиметра оценивать препарирование моделей зубов, анестезию, выполнение рентген-исследований.

В общей сложности, в центре находится более 1100 единиц новейшего симуляционного, медицинского и иного оборудования. Компьютеризированные симуляционные залы оснащены системой управления ресурсами центра (формирование расписания, маршрутизация потоков экзаменуемых и так далее). С ее помощью фиксируется процесс оценки с возможностью последующего анализа каждого этапа и действий экзаменуемых, а также проведения работы над ошибками.

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Ординаторам, подавшим заявление на процедуру аккредитации, предоставляется возможность бесплатного прохождения репетиционного экзамена. В результате специалист получает возможность подготовиться к испытаниям. После завершения оценочных процедур медикам выдаются документы установленного образца.

В рамках концепции непрерывного профессионального развития кадровый центр планирует проводить не только оценочные мероприятия, но и экспертное профессиональное обучение врачебного персонала, осуществлять методическое сопровождение медицинских организаций. В частности, врачи городских поликлиник, открывающихся после капитального ремонта, могут проходить обучение навыкам проведения исследований в области ультразвуковой диагностики.

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Работу центра обеспечивают 56 сотрудников. Для участников оценочных процедур и других посетителей создана комфортная среда: уютные зоны ожидания, кулеры, информационные стенды, санитарные комнаты. Работает кафе, где можно отдохнуть и перекусить. Здание удобно расположено в центре Москвы. Учреждение будет работать ежедневно.

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