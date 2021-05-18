Томский «Сибкабель» установил новую линию для наложения изоляции на кабель

На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) установлена новая линия для наложения изоляции на токопроводящую жилу (ТПЖ). Это позволит существенно увеличить объемы выпуска силовых, контрольных кабелей и кабелей для подвижного состава. Стоимость оборудования — около 80 млн рублей.

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Максимальная рабочая скорость наложения изоляции на новой линии — 800 м/мин, это в десять раз больше, чем у действующих машин в цехе. Конструкция приемного устройства обеспечивает переход с одной катушки на другую без остановки линии. Еще одна ее особенность — наличие двух экструдеров: основной накладывает изоляцию на ТПЖ, дополнительный — полосовую расцветку, облегчающую монтаж многожильных кабелей. Все это экономит время оператора на настройку и переналадку оборудования, а также минимизирует производственные отходы.

На новой линии можно перерабатывать различные виды изоляционных материалов (ПВХ, полиэтилен, безгалогенные композиции). Оборудование оснащено современной системой контроля качества: при малейшем дефекте изоляции автоматически подается сигнал, что позволяет исключить выпуск бракованной продукции.

Установка высокопроизводительной линии позволит предприятию более оперативно выполнять заказы, не теряя в качестве, поскольку контроль за всеми параметрами автоматический. Все это повышает конкурентоспособность компании, способствуя расширению сотрудничества с постоянными клиентами и привлечению новых.