Северсталь освоила производство уникальной криогенной арматуры

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ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, освоило технологию производства криогенной арматуры класса Ак500. Это новый продукт линейки Cryonix, который сохраняет свойства при температурах до -165°С и является уникальным для российской металлургии.

«Криогенная арматура сохраняет свои свойства при экстремально низких температурах, что делает ее применимой в узких сферах промышленного строительства, например, при возведении терминалов сжиженного природного газа. Криогенные свойства арматуры Cryonix Ак500 подтверждены испытаниями на базе ведущих исследовательских институтов. Кроме того, использование такой арматуры способствует развитию импортозамещения и позволяет потребителям снизить затраты за счёт малого логистического плеча», — комментирует Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Технологию производства разработали в производстве сортового и трубопрофильного проката Череповецкого металлургического комбината совместно с экспертами по развитию продуктовой категории «Сортовой прокат» и дирекции по техническому развитию и качеству. Подобранный химический состав, а также параметры нагрева, прокатки и охлаждения позволили специалистам получить необходимый по механическим свойствам профиль, соответствующий требованиям отечественных и зарубежных стандартов.

Справка:

Линейка Cryonix включает арматуру, криогенный листовой прокат и изделия из него, а также перспективные разработки, такие как трубы большого диаметра из криогенной стали. Совместное предприятие «Линде Северсталь» является поставщиком высокотехнологичных спиральновитых теплообменников.