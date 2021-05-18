В Иране стартовали продажи УАЗа Пикап

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УАЗ усиливается на рынке Ирана — в марте здесь начали продавать внедорожник Патриот, теперь же иранцам доступна и модель Pickup. О старте продаж грузовой модели объявил дистрибьютор российского автопроизводителя в Исламской Республике — компания Soroush Diesel.

Пикапы представлены в одной комплектации, но самой богатой, соответствующей российской «Люкс Премиум». В нее входят камера заднего вида, парктроник, АБС, ESP, две подушки безопасности, медиасистема с протоколом связи со смартфоном, климат-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски колес, пластиковый вкладыш в грузовой платформе и т. п. За доплату иранским покупателям предложены дополнительные аксессуары — крышка грузовой платформы, кунг, силовая труба в кузов.

Машина оснащена 149-сильным бензиновым двигателем ZMZ Pro и пятиступенчатой механической КП. Привод подключаемый полный.

В Иране УАЗ Пикап стоит столько же, сколько и Патриот — от $21 тысячи (=1,55 млн рублей).

УАЗ уже имел опыт работы на иранском рынке. Российские внедорожники поставлялись туда в 80-е годы. К началу 90-х в этой стране было продано около 15 тысяч УАЗов.