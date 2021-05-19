Первый Ил-76МД-90А собранный на поточной линии сборки передан на испытания

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Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК в составе Госкорпорации Ростех) передан на летно-испытательную станцию авиазавода для проведения наземных и лётных испытаний.

«Для предприятия — это знаковое событие, подтверждающее способность коллектива ульяновских авиастроителей эффективно решать самые ответственные задачи. Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска более 10 самолетов в год», — заявил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

В отличие от ранее используемой технологии новая поточная линия сборки в АО «Авиастар-СП» позволит на 38 процентов снизить трудоёмкость сборки самолетов. Линия состоит из десяти рабочих станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bsA4RotcBR4