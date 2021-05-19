Партия техники ЧТЗ отправлена в Якутию

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Десять бульдозеров Б11 в специальном «лесном» исполнении будут задействованы в геологоразведке.

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех и ОООР «Союз машиностроителей России») отгрузил партию бульдозеров в адрес холдинга АО «Росгеология». Машинам предстоит заниматься геологоразведочными работами в труднодоступных местах.

Десять бульдозеров модели Б11 проделали путь в более чем 3000 км до города Ленска, где проводит геологоразведочные работы подразделение «Росгеологии» в регионе — АО «Якутскгеофизика». Кабина машин оборудована металлическими решетками, а также специальной защитой типа «Fleco», что позволит обезопасить оператора бульдозера от крупных веток и падающих деревьев. Также вся партия оборудована дополнительными отопителями кабины и системой Глонасс.

Бульдозеры оснащены однозубым рыхлителем, так как потребитель планирует задействовать их на расчистке дорог и лесистой местности под буровые площадки. Кроме того, машины нужны для перевозки буровых установок в труднодоступные места.

— Поставка очень ответственная, поскольку данный заказчик до этого не работал с техникой ЧТЗ, отдавал предпочтение другим производителям. Сотрудники компании работают с гидромеханической трансмиссией, ценят комфорт при работе. Бульдозеры Б11 подошли им по основным потребительским характеристикам и оказались дешевле по стоимости в сравнении с другими производителями, — отмечает главный конструктор ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Денис Шмелев.

Обслуживать технику и вводить ее в эксплуатацию на месте будет дилер предприятия «Машины и механизмы». Бульдозеры небольшими партиями по две единицы отгружались в течение полутора месяцев: сначала они направлялись на железнодорожную станцию, а оттуда, по рельсам, к потребителю.