На воду спустили первое судно из композитных материалов, построенное в Тверской области

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Компания «Волжские верфи» с 2020 года реализует в Конаковском районе инвестиционный проект по созданию производства судов и плавучих конструкций с использованием современных композитных материалов. В мае на воду спущен первый двухпалубный катамаран Pacifico 99.

В компании уже заявили о выпуске ещё пяти единиц техники, к 2022 году планируется увеличить производство до десяти единиц. К 2023 году предполагается расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет ввода новой линейки из экспедиционных и пассажирских судов. Реализация проекта судостроительного предприятия в регионе является одним из примеров эффективного производственного малого бизнеса.

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Эксперты утверждают, что у продукции «Волжских верфей» большой экспортный потенциал. Сейчас они ведут работу по продвижению изделий за рубеж.