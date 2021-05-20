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Судостроение и судоходство

На воду спустили первое судно из композитных материалов, построенное в Тверской области

 © region.tver.ru

Компания «Волжские верфи» с 2020 года реализует в Конаковском районе инвестиционный проект по созданию производства судов и плавучих конструкций с использованием современных композитных материалов. В мае на воду спущен первый двухпалубный катамаран Pacifico 99.

В компании уже заявили о выпуске ещё пяти единиц техники, к 2022 году планируется увеличить производство до десяти единиц. К 2023 году предполагается расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет ввода новой линейки из экспедиционных и пассажирских судов. Реализация проекта судостроительного предприятия в регионе является одним из примеров эффективного производственного малого бизнеса.

https://tverigrad.ru/wp-content/uploads/2021/05/full_h003bNTM-768x512.jpeghttps://tverigrad.ru/wp-content/uploads/2021/05/full_h003bNTM-768x512.jpeg © tverigrad.ru

Эксперты утверждают, что у продукции «Волжских верфей» большой экспортный потенциал. Сейчас они ведут работу по продвижению изделий за рубеж.
Источник: https://tverigrad.ru/publication/na...lov-postroennoe-v-tverskoj-oblasti/

Волжские верфи, судостроение, композитные материалы, малый и средний бизнес
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