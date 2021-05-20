В Кемерово открыли ледовый дворец «Кузбасс»

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20 мая в Кемерово состоялось открытие крупнейшего спорткомплекса Сибири «Кузбасс». Проект разработали инженеры института «Кузбассгорпроект» и его смежных подразделений, по нему уже построены ледовые арены в Иркутске и Красноярске. Он был возведён за рекордные 1 год и 8 месяцев.

В центре «Кузбасса» — многофункциональное ледовое поле для хоккея с мячом, фигурного катания, керлинга, ледовая дорожка на 400 м для конькобежного спорта. Также внутри оборудованы два игровых зала и зал спортивной гимнастики, отдельный беговой тренировочный зал, 25-метровый бассейн, два тренажерных зала, медико-восстановительный центр для спортсменов. Ледовый дворец сможет принимать соревнования всероссийского и мирового уровня, организовывать на своей базе тренировочные сборы.

На строительство спорткомплекса из областного бюджета выделено 7,6 млрд рублей. Площадь ледового дворца «Кузбасс» превышает 65 тыс. кв. м, что практически в 1,5 раза больше, чем «Енисей Арена» в Красноярске.

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Главная особенность спорткомплекса — деревянные арки. Пролёт каждой из них — около 100 метров, а вес — около 100 тонн. Подобные арки были применены только при строительстве стадиона «Енисей» в Красноярске и спорткомплекса «Байкал» в Иркутске.

«Не было раньше в Кузбассе дисциплины шорт-трек (вид конькобежного-спорта), сейчас она появится. Не было керлинга, мы открыли федерацию, и он тоже появится. В последние годы некоторые виды спорта тяжело развивались, например, конькобежный спорт, в Кузбассе не было крытых катков для скоростного бега, что тоже было одним из сдерживающих факторов для развития этого вида спорта. Хоккею с мячом [ледовый дворец будет] тоже подспорьем, у команды был стадион, сейчас будет еще лучше, чтобы собирали 6 тыс. зрителей на трибунах», — сообщили на открытии Дворца спорта.

Первые спортивные соревнования ледовый дворец примет в августе 2021 года, когда состоится первый этап Кубка России по хоккею с мячом. Кроме соревнований и тренировок профессиональных спортсменов, дворец будет открыт для свободного посещения, его пропускная способность — около 5,5 тыс. посетителей в сутки. Также на базе спортивного сооружения можно проводить масштабные культурные и зрелищные мероприятия, концерты.

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