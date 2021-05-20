Завод композитных материалов открылся в Воронеже

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20 мая на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» открыт завод «Ламплекс Композит». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Предприятие ориентировано не только на импортозамещение, но и на экспорт.

Основные направления деятельности - разработка технологий и производство композитных материалов на высокотехнологичном европейском оборудовании последнего поколения, здесь будут выпускать технические ламинаты, фольгированные диэлектрики и препреги.

Среди потенциальных потребителей продукции — предприятия оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, авиастроения, машиностроения, электроэнергетики, металлургической отрасли и другие.

С российскими и иностранными предприятиями уже подписаны договоры на поставку воронежских изделий.

Cегодня на территории бывшего СССР осталось всего несколько предприятий, которые работают по устаревшим технологиям. Есть те, кто, как и мы, использует инновационное оборудование, но их мало. В 80% случаев на этом рынке используется продукция из Китая. Мы считаем, что это не слишком безопасно с точки зрения защиты наших стратегических отраслей. Поэтому решили заняться импортозамещением. Есть и вторая задача — самим выйти на рынки Азии, США и Китая, — рассказал журналистам генеральный директор предприятия Вячеслав Курсаков.

Запуск предприятия значительно осложнили западные санкции против России и пандемия. Инновационное оборудование, заказанное в Германии, не могли доставить в Россию, а немецкие специалисты, которые должны были налаживать и настраивать машины, и вовсе не смогли приехать.

Воронежским инженерам и рабочим пришлось самим разбираться с тонкостями иностранных машин. Однако у предприятия все получилось. Уже к концу года завод планирует выйти на полную мощность и начать производить 1000 т фольги для печатных плат и 500 т технического электроизоляционного ламината в неделю.

«Ламплекс Композит» является одним из первых резидентов воронежской особой экономической зоны.