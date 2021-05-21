Локализация производства двигателей.

На расположенном в Калуге заводе «ПСМА Рус» началось производство турбодизельных двигателей HDi. «ПСМА Рус» — это совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi Motors.

Речь идет о проверенном временем моторе серии DV6 объемом 1,6 литра серии HDi. Его мощность составляет 90 л.с., крутящий момент — 215-230 Нм. Он хорошо известен не только по моделям Peugeot-Citroen, но и Ford, Volvo, Mazda и даже Mini. В России им комплектуются калужские седаны Citroen C4 и Peugeot 408, легкие коммерческие автомобили Peugeot моделей Partner, Expert/Traveller, Opel моделей Combo, Zafira Life/Vivaro, Citroen моделей Jumpy и Berlingo. До настоящего времени двигатели импортировали на предприятие из Франции, хотя их тестовая сборка в РФ стартовала еще в феврале.

Генеральный директор Stellantis в Евразии Ксавье Дюшман заявил, что стабильный спрос на продукцию концерна в России и сопредельных странах позволяет выстраивать долгосрочную стратегию в регионе, вот почему компания решилась на локализацию выпуска моторов.

Производство организовано в рамках подписанного в июле 2019 года специнвестконтракта между группой PSA (ныне входит в альянс Stellantis) и Минпромторгом, предусматривающего увеличение локализации выпускаемых машин.