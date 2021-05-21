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Производство

В Усть-Луге началось строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома»

 © im.kommersant.ru

В Усть-Луге Ленинградской области стартовали работы по возведению комплекса переработки этансодержащего газа, строящегося «Газпромом» совместно с «Русгаздобычей». Первая очередь стройки должна будет завершиться уже в 2023-2024 годах.

Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области.

Будущий газоперерабатывающий комплекс, строящийся силами «Балтийского химического комплекса» с финансированием от «ВЭБ.РФ», станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4825036

Усть-Луга, новое производство, Газпром, газопереработка
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    21.05.2119:12:34

    Там вроде не один завод, а четыре по сути, в том числе по сжижению природного газа в СПГ, производстве этана и полиэтилена.

    Такое разнообразие важно хотя бы для обеспечения меньшей чувствительности к колебаниям цен.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:27 21.05.21
    #1232685
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