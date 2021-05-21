В Усть-Луге началось строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома»
В Усть-Луге Ленинградской области стартовали работы по возведению комплекса переработки этансодержащего газа, строящегося «Газпромом» совместно с «Русгаздобычей». Первая очередь стройки должна будет завершиться уже в 2023-2024 годах.
Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области.
Будущий газоперерабатывающий комплекс, строящийся силами «Балтийского химического комплекса» с финансированием от «ВЭБ.РФ», станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4825036
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21.05.2119:12:34