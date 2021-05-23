Сборная России успешно выступила на Балтийской физической олимпиаде
Все участники российской сборной на Балтийской олимпиаде по физике (NBPhO) завоевали золотые медали. Обладателями наград стали: Вадим Ерин из Долгопрудного, москвич Артур Акопян, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Алтайского края.
Соревнование прошло 8 мая 2021 года в дистанционном формате. Задания и решения были размещены ранее, смотрите в материалах по теме. Олимпиада проводится ежегодно для школьников из Эстонии, Финляндии, Латвии и Швеции. Наша команда участвует в соревновании в качестве гостевой для тренировки потенциальных кандидатов в сборную на Международную олимпиаду по физике.
Pho.rs: NBPhO 2021 © sun1-92.userapi.com
Источник: https://olimpiada.ru/news/21219
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23.05.2111:26:12