Российские компании выпустили новые спецавтомобили на шасси Урал-NEXT

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В середине мая 2021 года ОАО «Автомобильный завод „УРАЛ“» представило новые модели пожарно-спасательных автомобилей для МЧС на шасси «Урал NEXT» с колесными формулами 6×6 и 4×4 и двигателем ЯМЗ-536 Евро-5 мощностью до 310 лс, в часности пожарную автоцистерну АЦ-6.0-40 объемом 6 м³ (колесная формула 6×6); пожарную автоцистерну АЦ-5.0-40 объемом 5 м³ (6×6), пожарную автоцистерну 3 м³ с лестницей (6×6) и тридцатиметровую автолестницу АЛ-30 (4×4).

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Пожарные автоцистерны АЦ-6.0-40 и АЦ-5.0-40 оснащены баками пенообразователя вместимостью 360 литров.

Все машины укомплектованы спецоборудованием производства АО «Уралпожтехника».

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Во второй половине мая 2021 года «Уральский завод спецтехники» представил новую модель бортового автомобиля на шасси Урал-NEXT 73945-6921-01М36 (двигатель ЯМЗ 53676 мощностью 328 л.с) с платформой длиной 6,5 метров и КМУ АНТ 20-5ТЛ грузоподъемностью до 7,5 т.

© uzst.ru

© uzst.ru

© uzst.ru

© uzst.ru

В настоящий момент завод выпускет бортовые автомобили с КМУ на шасси Урал-NEXT, Урал, КАМАЗ, ГАЗ, Ивеко и MAN, а также бортовые автомобили без КМУ на шасси Урал, Урал-NEXT и КАМАЗ.

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