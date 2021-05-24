Жигаловская РЭБ спустила на воду первый в серии теплоход проекта 3052

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На Жигаловской ремонтно-эксплуатационной базе состоялся спуск на воду первого в серии обстановочного судна проекта 3052. В последующем на Жигаловской РЭБ построят ещё 3 теплохода из данной серии: одно судно, наряду с дебютантом, отправится на р. Ангару для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», а два других отправятся покорять р. Лена, реализуя цели и задачи ФБУ «Администрация Ленского бассейна». Спущенное на воду судно строится по госконтракту в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ).

Строительство ведётся по заказу ФКУ «Речводпуть». Генеральным подрядчиком выступает ООО «МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург), которое привлекает для постройки десяти судов четыре завода: СК «Благоверфь», СК «Р-Флот», Жигаловская РЭБ и Самусьский ССЗ.

Обстановочное судно проекта 3052 — справка Разработчик проекта — ГЦКБ «Речфлота» Длина — 35,6 м Ширина — 6,32 м Высота борта на миделе — 2,6 м Валовая вместимость — 162 рег. Т Мощность 2×220 кВт Экипаж — 10 чел. Автономность — 6 сут.