В торжественной обстановке на борту судна «Викентий Зайцев», которое спущено на воду в акватории реки Ангары в Иркутском районе, подняли Государственный флаг Российской Федерации. Новое научно-исследовательское судно (НИС), построенное для работы на озере Байкал, отправится 12 июня в первый научный рейс. НИС «Викентий Зайцев» построено по заказу Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Его главная задача — проведение регулярных научно-исследовательских работ по всей акватории озера, включая гидроакустические и траловые съёмки в районах обитания водных биологических ресурсов.

В ходе первой экспедиции судно отработает методы траловых ловов в сочетании с акустическими исследованиями. По результатам ихтиологических исследований траловых уловов будут определены размерно-весовые зависимости омуля, возрастная структура, зрелость.

За последние несколько десятков лет это первое научно-исследовательское судно, на котором поднимается флаг. Эта машина почти на 100% укомплектована отечественным оборудованием. Судно «Викентий Зайцев» оснащено эхолотом для гидроакустической съёмки, траловым комплексом, многофункциональной лабораторией для оперативного анализа проб.На этом судне установлены гидролокаторы, которые производят гидромониторинг по всей толще Байкала на наличие и определение характеристик биоресурсов. Судно может по ходу движения определять наличие биоресурсов и их параметры, — сказал капитан судна Павел Исаков. Судно может быть автономно в экспедиции до 10 суток, на борту находятся четыре члена экипажа и семь научных сотрудников.

Судно названо в честь Викентия Петровича Зайцева, возглавлявшего ВНИРО в 1956-1962 гг., который внёс большой вклад в развитие научной базы рыбного хозяйства. Судно было заложено в декабре 2022 года на Белогородской судоверфи в Тверской области, затем секции доставили автотранспортом в Иркутскую область для окончательной сборки. Основным поставщиком оборудования стало ЗАО «Тюменьсудокомплект». В июле 2024 года состоялась церемония спуска «Викентия Зайцева» на воду.