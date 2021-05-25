Кемеровский Азот запустил новый цех азотной кислоты

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Новое производство азотной кислоты запущено во вторник на крупнейшем за Уралом химическом заводе «Азот» в Кемерово.

Производственная мощность нового технологического комплекса составляет около 500 тонн в сутки.

Инвестиции в строительство цеха составили 3,1 млрд рублей.

«Применяемая на новом производстве технология позволит полностью исключить выбросы в атмосферный воздух оксида углерода, а показатели диоксида азота будут в три раза ниже допустимых норм. К 2026 году „Азот“ планирует снизить производственные выбросы всех своих цехов в два раза. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в областном центре», — заявил глава региона на церемонии запуска производства.

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Строительно-монтажные работы шли два года. Подрядчики на участке предприятия площадью 0,7 га соорудили здания компрессии, этажерки, площадки наружного оборудования, узлы оборотного водоснабжения, трансформаторную подстанцию и распределительный узел, выхлопную трубу, эстакады и другие объекты. Несмотря на то, что основные строительные работы проходили в период пандемии, лицензионное оборудование доставили в срок, и монтажные работы не останавливали.

Запуск нового производства позволил создать 15 современных рабочих мест.

После выхода цеха на производственную мощность завод «Азот» увеличит выпуск аммиачной селитры на 20%, до 620 тонн в сутки.

В основе работы комплекса новая технология, которая включена в перечень наилучших доступных технологий в области экологии. Выход нового производства на проектную мощность позволит предприятию значительно увеличить выпуск аммиачной селитры, при производстве которой азотная кислота используется в качестве ключевого компонента.

КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») — крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также «Азот» производит 30% общего объёма капролактама в России.

На очереди — запуск цеха по производству водорода. Также Совет директоров компании принял решение о строительстве третьей установки «Аммиак» на предприятии.

По предварительной оценке, реализация проекта позволит увеличить производство дополнительно на 3,5 тыс. т аммиака в сутки (столько производит «Азот» в настоящее время на двух установках «Аммиак») и 4 тыс. т карбамида в сутки (сейчас — 1,8 тыс. т). Планируется также строительство еще одной установки азотной кислоты АК-500 с добавлением мощности по аммиачной селитре на 620 т в сутки. Оценочная стоимость нового проекта модернизации, по данным главного инженера Андрея Вишневского, составляет 1,2 млрд евро (около 100 млрд руб.), срок реализации — 2026 год.

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