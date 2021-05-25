В Цивильском районе Чувашии открыли молочно-товарную ферму на 400 голов
21 мая в деревне Медикасы состоялось торжественное открытие молочно-товарной фермы на 400 голов дойного стада.
Стоимость инвестиционного проекта составляет 200 млн рублей. Новая молочно-товарная ферма рассчитана на 436 дойных коров.
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