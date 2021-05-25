Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Цивильском районе Чувашии открыли молочно-товарную ферму на 400 голов

 © fs01.cap.ru

21 мая в деревне Медикасы состоялось торжественное открытие молочно-товарной фермы на 400 голов дойного стада.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 200 млн рублей. Новая молочно-товарная ферма рассчитана на 436 дойных коров.

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru
Источник: http://www.zivil.cap.ru/news/2021/0...jone-otkrili-molochno-tovarnuyu-fer

Чувашия, КРС
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,