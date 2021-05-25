Все каналы передачи электроэнергии от Ленинградской АЭС замкнули в единое энергокольцо

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На Ленинградской атомной станции завершены реконструкция и строительство объектов схемы выдачи мощности атомной станции. Все каналы передачи электроэнергии потребителям объедены в единую систему, что позволяет хеджировать гипотетические риски в случае поломки на какой-либо из линии передач.

Как пояснил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда, вся вырабатываемая атомной станцией электроэнергия, а это почти 4400 мегаватт, уходит потребителям Северо-Западного региона по шести направлениям: на подстанции «Кингисеппская», «Пулковская». «Гатчинская», «Восточная», «Западная» и «Ленинградская».

Новая схема выдачи мощности существенно повышает надежность передачи электроэнергии в энергосистему страны.

«При гипотетическом выходе из строя одной из шести линий передач наша электроэнергия будет подаваться жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других областей северо-запада по остальным имеющимся каналам. Ни обрывы проводов, ни другие дефекты на линии не остановят передачу электроэнергии в сеть. Надежное и бесперебойное энергоснабжение с нашей стороны гарантировано», — подтвердил Владимир Перегуда.

Ранее передачу в сеть электроэнергии от блоков № 1 и № 2 РБМК-1000 обеспечивало открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 330 киловольт, от блоков № 3 и № 4 РБМК-1000 — ОРУ напряжением 750 киловольт, а от блоков № 5 и № 6 ВВЭР-1200 — комплектное распределительное устройство напряжением 330 киловольт.

После реконструкции все три этих объекта соединены кабельными линиями. Т. е. все каналы передачи электроэнергии теперь замкнуты в единое «энергокольцо», позволяющее перенаправлять электроэнергию потребителям по различным линиям передач.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 3, 4, 5, 6 Ленинградской АЭС Блоки № № 1, 2 остановлены для вывода из эксплуатации.

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