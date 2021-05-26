ГК «Зала Аэро» выполнила поставку беспилотных авиационных систем в Казахстан
Решения «Зала Аэро» будут применяться в целях охраны окружающей среды, инженерно-геологических изысканий, геодезии и землеустройства, и экспертных работ в сфере недропользования.
Планируется, что беспилотные системы «Зала Аэро» будут также использоваться для обозначения границ лесных угодий, мониторинга трубопроводов, а также создания цифровых моделей местности.
Специалисты из Казахстана завершили обучение в лицензированном учебном центре, и могут самостоятельно эксплуатировать беспилотные системы «Зала Аэро» на территории Казахстана.
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26.05.2115:53:49