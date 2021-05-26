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Экспорт

ГК «Зала Аэро» выполнила поставку беспилотных авиационных систем в Казахстан

 © zala-aero.com

Решения «Зала Аэро» будут применяться в целях охраны окружающей среды, инженерно-геологических изысканий, геодезии и землеустройства, и экспертных работ в сфере недропользования.

Планируется, что беспилотные системы «Зала Аэро» будут также использоваться для обозначения границ лесных угодий, мониторинга трубопроводов, а также создания цифровых моделей местности.

Специалисты из Казахстана завершили обучение в лицензированном учебном центре, и могут самостоятельно эксплуатировать беспилотные системы «Зала Аэро» на территории Казахстана.
Источник: https://zala-aero.com/news/zala-aer...aviatsionnykh-sistem--v-kazakhstan/

Мордовия, Калашников, Зала Аэро, экспорт, Казахстан
  • Slava Arister
    26.05.2115:53:49

    Первые экспортные поставки беспилотных систем России.   

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