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Транспорт и логистика

Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала

 © tvzvezda.ru

Самый крупный контейнерный перевозчик — датская компания Maersk — запустила контейнеры через Россию, минуя Суэцкий канал. Теперь ее маршрут будет пролегать из Азии до Приморья на судах, а дальше — по российским железным дорогам до Новороссийска, и оттуда — в Турцию.

Первые партии уже были оформлены на таможне в Приморье 24 мая. Находкинская таможня оформила 247 транзитных контейнеров, которые следовали из стран Юго-Восточной Азии в Турцию. Груз прибыл в порт Восточный (Приморский край), в контейнерах были размещены автозапчасти и полипропилен.

Новый маршрут доставки грузов из Юго-Восточной Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск сократил время в два раза.

Отмечено, что срок доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с порта убытия до порта прибытия — 25-30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий канал 40-45 суток".

Ранее, в 2019 году компания Maersk, компания, специализирующаяся на международных контейнерных перевозках, логистике и обслуживании портовых терминалов, открыла ускоренный маршрут доставки грузов между Азией и Европой через порты Восточный и Санкт-Петербург. С начала 2021 года по этому маршруту проследовало уже 1 986 контейнеров
Источник: https://tvzvezda.ru/news/2021525132-BQVm2.html

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  • POLO
  • 1
Транзит Азия-Чёрное море, контейнерные перевозки, Maersk
  • Нет аватара POLO
    27.05.2119:39:44

        Удивительно, но теперь выгодно из Азии даже в Турцию через нас отправлять     хотя Турция прям напротив суецкого канала    

    И да) уж простите     где-то пониже Кавказского хребта счас нервно икают    

    #1233060
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